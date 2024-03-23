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“婴儿香”原来是真的香

2024年03月23日08:49 | 来源：科技日报
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原标题：“婴儿香”原来是真的香

科技日报北京3月21日电 （记者张梦然）所谓香喷喷的婴儿，到底是源于人们的爱意，还是说确有其香？《通讯·化学》21日一项小型研究首次分析了婴儿和青少年体味化学组成的差异。研究显示，有两种较难闻的化合物仅在青少年体味样本中存在，它们闻起来有汗液、尿液、麝香和檀香的气味。

德国埃尔朗根-纽伦堡大学团队此次比较了18个婴儿（0—3岁）和18个青少年（14—18岁）混合体味样本的化学成分。样本来自缝在棉质T恤和婴儿连体衫腋下的棉垫，受试者穿着这些衣物过了一夜。青少年和婴儿参与者的父母被要求在研究前48小时里，避免食用味道强烈的食物和使用芳香剂及清洁剂。

研究团队发现，虽然两组体味的化学组成相似，但从青少年那里收集的样品中含有更多的羧酸3-甲基丁酸、2-甲基庚酸、辛酸、4-乙基辛酸、月桂酸和肉豆蔻酸，以及百秋李醇和一种未知气味。他们将羧酸的气味描述为“乳酪味”“果味和干李子味”“霉味、芫荽味和油脂味”“山羊味”“蜡味和肥皂味”，以及“泥土味、青草味和青椒味”，而那种未知气味有“檀香和香氛”的味道，百秋李醇则有“泥土味”。

团队识别出两种甾体化合物雄烯酮，其仅存于青少年的样本中。他们报告这两种物质分别有“汗液、尿液和麝香味”以及“檀香和麝香味”。而一种好闻的α-异甲基紫罗兰酮，有“紫罗兰般的气味”和“肥皂与香氛的气味”，在婴儿体味样本中水平更高。

研究人员认为，较高水平的羧酸和甾体的出现，可能是由于青少年与婴儿皮脂腺及大汗腺活跃度差异所致。他们判断，因为婴儿体味样本中没有难闻的甾体气味，羧酸水平也较低，这可能导致人们认为婴儿非常好闻且香喷喷。

(责编：方经纶、李楠桦)
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