人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

扎实书写科技金融大文章 光大银行全力服务现代化产业体系建设

2024年03月23日09:16 | 来源：新华网
小字号

原标题：扎实书写科技金融大文章 光大银行全力服务现代化产业体系建设

　　光大银行坚定贯彻党中央、国务院决策部署，为更好打造科技金融服务体系，聚焦重点领域和薄弱环节，推出了《中国光大银行科技金融工作方案（2024年版）》（以下简称《方案》），在2023年实践成果的基础上，更大力度创新、丰富金融支持工具，健全配套金融服务政策，以“商行+投行+私行”服务新模式，为科技型企业提供更为精准、优质、高效的综合金融服务。

　　《方案》聚焦“服务能力提升”“扩大贷款规模”“优化服务流程”“加强产品创新”“深化生态圈建设”“打造服务品牌”等六大重点任务，配套27项具体支持政策，有效提升支持科技创新的力度、增强服务科技型企业的能力水平。

　　目前，光大银行正在加快建设“1+16+100”的科技金融专业化、专营化组织体系，即在科技金融领导机制的整体统筹下，设立16家服务科技型企业重点分行，精选100家科技金融特色支行和直营团队，打造上下贯通、前中后台密切配合的敏捷型组织，有力服务科技型企业。

　　为更好提升科技型企业服务质效，《方案》推出“政策组合工具箱”，从增量扩面到降本提质，从产业链赋能到生态圈建设，全面提升金融服务水平。

　　其中，为扩大科技型企业贷款规模，光大银行单列科技型企业贷款的信贷规模，实施贷款定价优惠政策。为提升服务效率、优化服务流程，构建了适应科技型企业特点的授信流程和信用评价模型，以知识产权为核心优化科技金融识别体系。

　　为更好提供全生命周期的多元化接力式金融服务，该行向科技型企业提供了更加灵活的利率定价和利息偿付方式，进一步扩大“专精特新企业贷”服务范围，打造“认股权”特色产品，助力满足科技型企业境内外债券市场与股票市场融资需求。目前，光大银行依托光大集团综合金融协同优势，整合包括券商、股权投资机构、保险资管机构、政府产业投资平台、会计师事务所、律师事务所等六大类机构资源，建立科技金融生态圈，为科技型企业提供专享服务。

　　截至2023年末，光大银行科技型企业贷款余额超2600亿元，较年初增速超50%；“专精特新”企业贷款余额近800亿元，较年初增速超44%。

　　下一步，光大银行将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚焦主责主业，做好科技金融大文章，推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，全力服务中国式现代化大局。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
首届“节水中国行”主题宣传活动举办
　　人民网西安3月23日电 （欧阳易佳）我国人多水少，是水资源相对短缺的国家，大力宣传节水和洁水观念，增强全民节水意识至关重要。3月22日，首届“节水中国行”主题宣传活动在西安开幕。…
国家粮食和物资储备局：全国秋粮收购过八成 总量超1.7亿吨
　　人民网北京3月23日电 （记者李栋）把种粮农民的“好收成”变成“好收入”，关键环节是收购。记者从国家粮食和物资储备局了解到，截至目前，全国秋粮收购过八成，总量超1.7亿吨。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部