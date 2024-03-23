原标题：扎实书写科技金融大文章 光大银行全力服务现代化产业体系建设

光大银行坚定贯彻党中央、国务院决策部署，为更好打造科技金融服务体系，聚焦重点领域和薄弱环节，推出了《中国光大银行科技金融工作方案（2024年版）》（以下简称《方案》），在2023年实践成果的基础上，更大力度创新、丰富金融支持工具，健全配套金融服务政策，以“商行+投行+私行”服务新模式，为科技型企业提供更为精准、优质、高效的综合金融服务。

《方案》聚焦“服务能力提升”“扩大贷款规模”“优化服务流程”“加强产品创新”“深化生态圈建设”“打造服务品牌”等六大重点任务，配套27项具体支持政策，有效提升支持科技创新的力度、增强服务科技型企业的能力水平。

目前，光大银行正在加快建设“1+16+100”的科技金融专业化、专营化组织体系，即在科技金融领导机制的整体统筹下，设立16家服务科技型企业重点分行，精选100家科技金融特色支行和直营团队，打造上下贯通、前中后台密切配合的敏捷型组织，有力服务科技型企业。

为更好提升科技型企业服务质效，《方案》推出“政策组合工具箱”，从增量扩面到降本提质，从产业链赋能到生态圈建设，全面提升金融服务水平。

其中，为扩大科技型企业贷款规模，光大银行单列科技型企业贷款的信贷规模，实施贷款定价优惠政策。为提升服务效率、优化服务流程，构建了适应科技型企业特点的授信流程和信用评价模型，以知识产权为核心优化科技金融识别体系。

为更好提供全生命周期的多元化接力式金融服务，该行向科技型企业提供了更加灵活的利率定价和利息偿付方式，进一步扩大“专精特新企业贷”服务范围，打造“认股权”特色产品，助力满足科技型企业境内外债券市场与股票市场融资需求。目前，光大银行依托光大集团综合金融协同优势，整合包括券商、股权投资机构、保险资管机构、政府产业投资平台、会计师事务所、律师事务所等六大类机构资源，建立科技金融生态圈，为科技型企业提供专享服务。

截至2023年末，光大银行科技型企业贷款余额超2600亿元，较年初增速超50%；“专精特新”企业贷款余额近800亿元，较年初增速超44%。

下一步，光大银行将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚焦主责主业，做好科技金融大文章，推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，全力服务中国式现代化大局。

(责编：曹淼、李源)

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