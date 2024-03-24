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全国用水“账单”的变与不变

刘诗平
2024年03月24日08:42 | 来源：光明日报
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原标题：全国用水“账单”的变与不变

水利部初步统计显示，2023年我国用水总量保持在6000亿立方米左右。

2014年以来的10年间，我国国内生产总值增长近一倍，用水总量总体稳定在6100亿立方米以内。这意味着什么？

用水总量10年大体稳定，其背后是一些重点领域用水量的大幅下降。与2014年相比，2023年的工农业用水量分别下降约28%和约5%；万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量各降41.7%和55.1%；农田灌溉水有效利用系数由0.530升至0.576。

这份用水“账单”，显示我国用水效率和效益不断提升。

水资源短缺，向来是制约我国经济社会发展的瓶颈。节约用水，则是解决这一问题的根本措施。

10年来，节水优先的理念一以贯之。通过实施国家节水行动，强化水资源刚性约束，推进农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，我国用水方式开始由粗放向节约集约转变。

变的是用水效率，不变的是节水方向。人多水少，水资源短缺的现实，要求各行各业继续提升水资源节约集约利用能力。

农业是我国的用水大户，占全国总用水量的60％以上。农田灌溉水有效利用系数越高，说明灌溉水利用的效率越好。我国这个系数从10年前的0.530升至2023年的0.576，小小数值变化的背后，是我国灌区节水改造，调整农业种植结构、推广喷灌微灌等先进技术的巨大进步。

10年间的纵向比进步明显。但是，横向与节水效益较好国家的系数0.7到0.8相比，提升空间依然巨大。

工业用水量大幅下降，同样是工业企业不断提高先进节水技术、工艺和设备等的体现。与农业取得节水进步一样，工业用水方面继续进步的空间同样不小。

节水步伐需要加快，发展潜力仍待释放。比如再生水、集蓄雨水、海水淡化水等非常规水源的利用，2023年全国利用量为210亿立方米，是2014年的3.5倍。但总体而言利用水平目前还不高，开发利用潜力巨大。

有受访专家坦言，我国节水制度政策体系还不够完善、激励约束作用也不够明显，节水创新和产业发展比较薄弱，部分地区非常规水开发利用不足、缺乏资金支持。

值得一提的是，我国首部节约用水行政法规——《节约用水条例》近日公布。这个将自今年5月1日起施行的条例，对用水的全过程进行了细致的划分并有明确规定，同时从工业、农业、生活等方面提出了综合性的节水措施。

节约用水涉及千家万户、千行百业。形成节约用水的共识和行动，是实现节水目标的关键。条例对节水奖惩、社会参与、监督考核等都有规定，它的实施有望大力促进全社会节约用水。

好风凭借力。目前，国家正在持续将农业、工业、城镇等领域作为节水重点，强化区域重大战略节水行动，强化非常规水利用，大力发展节水产业，加快推进节水型社会建设。

水资源利用，不变的是节水优先方针，变化的是各种利用方式。只要牢牢把节水放在优先位置，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源，水资源节约集约利用能力就一定能得到持续提升，从而为保障国家水安全、推动高质量发展提供有力保障。

（新华社北京3月23日电 记者刘诗平）

(责编：申佳平、杨迪)
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