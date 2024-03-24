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川渝河长同晒治水成绩单

记者 张国圣 黄汉鑫
2024年03月24日08:53 | 来源：光明日报
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原标题：川渝河长同晒治水成绩单

　　 3月21日，川渝两地河长办及生态环保、公安、检察等部门负责人来到重庆市潼南区崇龛镇，首次以川渝“河长+警长+检察长”联合巡河的形式，了解交流琼江河道水源保护、综合治理的情况和经验。

　　 疾驶的巡河船激起一波波清浪，和煦的春风拂来岸边万亩油菜花的香气。重庆市水利局副局长、市河长办副主任任丽娟一边仔细察看一边感慨：“琼江不仅水生态变好了，岸线风貌也提升了不少。”

　　 潼南区副区长、区河长办主任廖世祥随口报出一组数据：潼南已修复琼江生态基质10公里，建设尾水湿地5000平方米、河道生态湿地10万平方米，策划实施河道生态修复等项目42个，打造了30公里亲水岸线。

　　 廖世祥一边说一边拉住四川省遂宁市安居区委常委、副区长李奇凌的手：“琼江能治理好，离不开上游安居区的全力合作。”

　　 “2018年前，琼江安居段生活污水、畜禽养殖等污染面宽量大，治理效果不明显。为此我们成立专班，对114家水产、447家畜禽养殖企业实施网格化监管，改造、扩容城乡污水处理基础设施，全力确保一江清水出安居。”李奇凌说，“2021年后，两地又联合开展水环境污染事件应急演练，打击违法行为，把‘分头治水’转变为‘联合治水’。”

　　 琼河的治水成绩单晒出来了，大家的话匣子也打开了。

　　 重庆市荣昌区检察院副检察长赵赤说：“跨界河流容易出现管理盲区，我们与四川省内江市东兴区共同探索实施‘河长+检察长’工作机制，加强信息共享、配合调查取证，共同办理流域生态环境和资源保护领域案件。”

　　 “四川泸州市和重庆永川区共同发展了220名青年河长、180支‘河小青’志愿服务队、2800多名志愿者，共同组织了上百次巡河护河活动、净滩行动和河流知识保护宣传。”四川泸州团市委副书记曹真玮说。

　　 从大家的你一言我一语中，川渝协同治水的效果图逐渐清晰起来。据了解，川渝已建立起81条跨界河流全覆盖的联防联控机制，两省市交界处25个国控断面的水质达标率为100%。

(责编：申佳平、杨迪)
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