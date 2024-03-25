高层论坛2024丨中国人民银行：未来仍有充足的政策空间和丰富的工具储备
2024年03月25日22:13 | 来源：新华网
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新华社北京3月25日电（记者吴雨）中国人民银行行长潘功胜25日在中国发展高层论坛2024年年会上表示，今年以来，货币政策加大逆周期调节力度，政策效果持续显现，未来仍有充足的政策空间和丰富的工具储备。
潘功胜表示，中国经济保持回升向好态势，有能力实现全年5%左右的预期增长目标。中国人民银行将结合调控形势需要，灵活适度、精准有效实施稳健的货币政策，强化逆周期调节力度，把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，继续为经济回升向好营造良好的货币金融环境。
在潘功胜看来，中国金融体系运行稳健，金融机构总体健康，风险抵御能力较强。房地产市场已出现一些积极信号，长期健康稳定发展具有坚实的基础，房地产市场波动对金融体系影响有限。中国政府的债务水平在国际上处于中游偏下水平，化解地方政府债务风险的相关政策正在逐步奏效。中国已经构建了行之有效的金融安全网，包括完善金融机构公司治理、加强金融监管、强化处置资源保障、发挥好最后贷款人职能、强化法治保障等。
我国自主有序推进金融业高水平开放取得了重要进展。潘功胜说，中国金融市场发展的经验表明，坚定不移地扩大开放，是实现金融高质量发展的强大推动力和重要保障，是进一步提升金融服务实体经济能力和国际竞争力的关键举措。下一步，中国人民银行将继续坚定不移做好金融开放各项工作。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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