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高层论坛2024丨加快完善数据基础制度 一批政策文件将出台

2024年03月25日22:13 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月25日电（记者严赋憬、韩佳诺）国家数据局局长刘烈宏25日在中国发展高层论坛2024年年会上表示，将加快破除阻碍数据要素合规高效流通的体制机制障碍，完善数据要素基础制度体系，推出一批政策文件。

　　刘烈宏说，数据基础制度建设具备复杂性、长期性，将坚持问题导向，回应社会关切，逐步构建有利于保护各方权益、释放数据要素价值的数据产权制度，加快培育多样化多层次的数据流通交易体系，探索建立有利于激发市场活力的收益分配机制，不断完善多方共同参与的数据安全治理机制。

　　在数据要素开发利用方面，刘烈宏表示，数据不同于其他传统要素，只有与场景结合，才能更好实现数据价值。正积极推动公共数据资源管理和运营机制改革，希望以公共数据开发利用引领撬动各方数据的融合应用。同时，还将大力推动企业数据的开发利用，处理好数据安全和个人信息保护，在保护各方合法权益的情况下，更好释放数据要素价值。

　　当前，我国数据生产量和存储量快速增长，数据资源开发能力持续增强，但制约数据“供得出”“流得动”“用得好”的卡点堵点问题依然突出，数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等基础制度还需完善。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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