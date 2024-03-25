新华社北京3月25日电（记者邹多为、唐诗凝）商务部副部长郭婷婷25日在中国发展高层论坛2024年年会上表示，中国将进一步扩大高水平对外开放，为全球经济复苏和稳定发展注入更多确定性，为各国投资者深耕中国、赢得未来提供更大空间。

中国是全球第二大商品消费市场，已形成超过4亿人的世界规模最大、最具成长的中等收入群体。郭婷婷表示，中国不仅服务消费增长空间广阔，在新型城镇化、先进制造业、绿色低碳转型等方面也将释放出巨大需求。3月22日出台的全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单将有力提升服务业开放水平，目前正在落实的全面取消制造业领域外资准入限制措施，还将推进电信、医疗等领域扩大开放，为各国企业提供更多贸易投资机会。

郭婷婷说，经阶段性评估，去年出台的“外资24条”59项政策措施中已有超过六成得到落实或取得积极进展。结合新的形势和要求，国办日前印发的《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》提出新一轮务实举措。“接下来，我们将着力打造‘投资中国’品牌，不断优化改进服务，全面保障外资企业国民待遇，让更多外资企业安心、放心投资中国、扎根中国。”

郭婷婷说，中国拥有全球最大规模的研发人员队伍、最多的发明专利授权量，“人口红利”正向“人才红利”提升。与此同时，中国数字化、绿色化发展加快，新能源汽车、锂电池、光伏产品成为中国产业的“新名片”。“我们将进一步增强创新驱动，深度参与全球产业链供应链合作，更好吸引全球优质要素，大力发展新技术新产业、新业态新模式，拓展服务贸易、数字贸易，促进各国企业创新发展。”

郭婷婷还表示，中国将继续践行真正的多边主义，落实好支持高质量共建“一带一路”的八项行动，全面深入参与世贸组织改革，深化多双边合作，不断扩大面向全球的高标准自贸区网络，推动G20、APEC、金砖国家等机制达成更多务实成果，让经济全球化成果更好惠及各方。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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