吴慧珺、宋晨

原标题：天都一号、二号通导技术试验星顺利进入环月轨道

记者从深空探测实验室获悉，3月25日1时32分，天都一号、二号通导技术试验星组合体经过约112小时奔月飞行，成功实施近月制动，约11分钟后，发动机正常关机。根据实时遥测数据判断，天都一号、二号通导技术试验星近月制动正常，顺利进入环月轨道。

据介绍，近月制动是月球卫星飞行过程中最关键的一次轨道控制。卫星要实现绕月飞行，必须在靠近月球时实施“刹车”制动，将其相对速度降低到月球逃逸速度以内，从而被月球引力捕获。

天都一号、二号通导技术试验星在地月转移过程中经历了2次轨道修正，达到预期目标。后续，将通过调整环月轨道高度和倾角，进入环月大椭圆冻结轨道，按计划实施双星分离，开展一系列月球通导新技术验证。

(责编：申佳平、陈键)

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