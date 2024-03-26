人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

天都一号、二号通导技术试验星顺利进入环月轨道

吴慧珺、宋晨
2024年03月26日09:11 | 来源：新华网
小字号

原标题：天都一号、二号通导技术试验星顺利进入环月轨道

记者从深空探测实验室获悉，3月25日1时32分，天都一号、二号通导技术试验星组合体经过约112小时奔月飞行，成功实施近月制动，约11分钟后，发动机正常关机。根据实时遥测数据判断，天都一号、二号通导技术试验星近月制动正常，顺利进入环月轨道。

据介绍，近月制动是月球卫星飞行过程中最关键的一次轨道控制。卫星要实现绕月飞行，必须在靠近月球时实施“刹车”制动，将其相对速度降低到月球逃逸速度以内，从而被月球引力捕获。

天都一号、二号通导技术试验星在地月转移过程中经历了2次轨道修正，达到预期目标。后续，将通过调整环月轨道高度和倾角，进入环月大椭圆冻结轨道，按计划实施双星分离，开展一系列月球通导新技术验证。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
坐着高铁“慢”赏花 新线开通扩大“赏春半径”
　　去婺源看万亩油菜花、去汉中“打卡美人梅花海”、去广东汕头品尝牛肉丸和卤鹅……春季是踏青赏景的大好时节，而随着高铁新线的陆续开通运营，乘坐高铁“快旅慢游”成为今年春游赏花的新时尚。 记者梳理发现，近一年来，福厦高铁、杭昌高铁、广汕高铁、西成高铁汉中段等新线已陆续开通运营，旅客的“赏春半径”也随之扩大。…
AI观察｜巨头纷纷入局，“AI PC”时代将至？
　　在人工智能技术日益渗透日常生活的今天，有关“AI PC”的讨论正快速升温，众多科技巨头的积极入局似乎预示着一个重要的行业转折点正在到来。各种声音的出现让我们不禁思考：“AI PC”时代是否真的就在眼前？ 3月21日，AMD在北京举办AI PC创新峰会，AMD公司与联想、华硕等合作伙伴共同展示了最新的AMD锐龙8040系列笔记本处理器和首款集成了NPU（神经网络处理单元）芯片的台式机处理器——锐龙8000G系列。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部