原标题：鹊桥二号中继星成功实施近月制动 顺利进入环月轨道飞行

国家航天局消息，3月25日0时46分，鹊桥二号中继星经过约112小时奔月飞行，在距月面约440公里处开始实施近月制动，约19分钟后，顺利进入环月轨道飞行。

后续，鹊桥二号中继星将通过调整环月轨道高度和倾角，进入24小时周期的环月大椭圆使命轨道，按计划开展与嫦娥四号和嫦娥六号的对通测试。

据介绍，近月制动是月球卫星飞行过程中最关键的一次轨道控制。卫星必须在靠近月球时实施“刹车”制动，使其相对速度低于月球逃逸速度，从而被月球引力捕获，实现绕月飞行。

由长征八号遥三运载火箭同步搭载的天都一号、天都二号通导技术试验星，也于同日1时43分，完成近月制动，进入其环月轨道，后续按计划实施双星分离。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经