原标题：央视报道：在博鳌，看见5.5G

3月26日，博鳌亚洲论坛2024年年会启幕。跟随着央视镜头，许多崭新变化映入眼帘。

“更多的新变化，其实还藏在不少‘看不太见’的地方。在博鳌东屿岛的这个观景平台上，抬头仔细看，我发现周围屋顶上架着大大小小的通信基站，数了一下，有七八个之多。”

在现场，央视记者捕捉到了“看不见的”的5.5G。据中国联通博鳌项目云网优化专家黄志辉表示，周围屋顶这些基站都部署了最新的5.5G网络——

“相比去年的5G网络，今年新部署的5.5G网络，用户下载速率是去年的三倍，可以给我们的参会嘉宾、新闻媒体提供更好的网络体验。”

5.5G也被称为5G-A，基于第五代移动通信网络（5G）演进和增强而来，相较于5G，能够在容量、速率、时延、定位、可靠性等方面实现大幅提升，将为发展新质生产力提供更强大的数字动能。

在央视镜头中，中国联通工作人员在会场内进行测速，峰值速率达到了4742Mbps。

每年的博鳌亚洲论坛年会都会迎来数十个国家的上千名代表以及海内外主流新闻媒体。高度密集人群以及AI播报、超高清直播等最新的新闻播报方式，对网络带宽、速率和稳定性等都提出了更高的要求。

今年，海南联通在博鳌联合部署5G-A三载波聚合技术，打造5G-A三载波聚合场景应用，实现了商用速率的大幅提升，有力支持超高清直播、视频/图片社交平台实时分享等，为参会嘉宾和新闻媒体提供更高质量的网络体验。该技术可支持同时连接三个不同频率的频段，就像将单车道变成了三车道，路宽了，速度也更快了。

记者还从中国联通技术专家那里得到一项数据——“在博鳌东屿岛，现在平均每平方公里就有27个5G基站，这样的密度甚至超过海口。以本次博鳌亚洲论坛年会为契机，5.5G通信网络在博鳌率先投入商用快于海南其他地方。”

除了5.5G，中国联通便携式背包卫星基站等“黑科技”也在央视节目中亮相。

便携式背包卫星基站融合了卫星网络和移动通信网络技术，一体化集成通信基站、卫星站、天线、电池等，通过通信卫星作回传中继，与地面联通核心网进行数据和信令交互，一键开机后5分钟之内即可完成业务开通，实现4G/5G网络信号从无到有，用户持联通手机卡即可实现语音、图像、视频等传输，打破地域限制，保障全时、全域、全天候通信畅通。不仅能在地面网络中断的应急救援中提供正常通话和上网功能，也适用于重大会议保障、户外巡检等场景。

为了解决信号分布不均，网络拥塞等大型会议常见网络使用痛点，中国联通还应用了超大规模天线阵列、窄带智能波束管理等硬核技术，运用AI算法对用户移动轨迹进行精准预判，实现数据传输效率大幅提升、信号更聚焦。就好比将会议现场的人进行分组，不同的小组有自己的专属通道，人到哪儿，路就开到哪儿，让信号自己来找人。

央视镜头中，中国联通技术人员正在会场内外忙碌着。据悉，海南联通对博鳌保障区域的8个重点场馆、28个重点酒店、7个交通枢纽、6条交通干线、4个重点区域进行了优化调整，确保博鳌保障区域具备高质量、高容量、高稳定性的网络承载能力。

随着博鳌亚洲论坛2024年年会正式启幕，中国联通将继续扎实推进各项工作，助力博鳌数智升级，全力做好博鳌亚洲论坛2024年年会服务保障。

(责编：曹淼、李源)

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