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“以展营城”促进消费 成都打造“品牌超级体验馆”

2024年03月26日15:57 | 来源：人民网
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人民网北京3月26日电 （记者孙博洋）24日，在第110届全国糖酒会展览部分结束之后，为期17天的首届“春糖节”也落下帷幕。据悉，本次“春糖节”，在成都14个区（市）县搭建会展消费特色场景103个，举办促消费活动248场，促消费活动参与商家1382余家，参与市民游客约775万人次。

据了解，本届全国糖酒会是第34次在成都市举办，首次突破传统展会时间与空间局限，走出展馆，深入城市，让整个城市化为参展品牌与消费者直接沟通互动的“品牌超级体验馆”，在国内会展业首次成功实践展城融合的“节庆模式”，将“春糖”化为“春糖节”。

据统计，本届全国糖酒会带动城市服务业综合增收102.5亿元，较去年春季糖酒会增长25.8%。其中，拉动会展业直接收入11.3亿元，带动餐饮住宿、交通运输、商贸购物、文化娱乐、旅游业等相关服务业增收91.2亿元。

主办方介绍，本届糖酒会上，共吸引了自全球45个国家的商品参展，除了展商“卖卖卖”海外食品以外，来全国糖酒会上“买买买”的海外采购商数量也创了历年之最。本届会上，共有来自63个国家和地区的1872名全球采购商到会；除了24个海外展团外，40个国内省区市也以组团参展，成为本届糖酒会一大亮点。

(责编：乔业琼、高雷)
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