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聚焦中国发展高层论坛

企业代表谈中国经济：增长空间大 市场活力足

2024年03月26日20:23 | 来源：人民网
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人民网北京3月26日电 （记者栗翘楚）“我们对中国经济发展前景充满信心”“ 中国将继续成为全球经济增长的重要贡献者”……近日，多位企业高管在中国发展高层论坛2024年年会（以下简称论坛2024年年会）期间表示，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。

今年以来，中国经济向好因素不断积累。国家统计局日前发布的数据显示，今年前两个月，全国规模以上工业增加值同比增长7%，社会消费品零售总额同比增长5.5%，制造业投资增长9.4%，货物进出口总额增长8.7%。

高通公司总裁兼CEO安蒙表示，在过去的30多年里，高通与中国合作伙伴建立了强有力、互信且互惠的关系。如今，随着高通的技术拓展至全新行业，高通正在不断建立新的合作关系。“连接是数字经济的关键技术，如今中国运营商正在积极采用的5G Advanced，将提升现有网络的性能和可靠性。与此同时，智能计算将助力加速数字化转型，助力企业实现可持续的增长与创新、赋能全新的商业模式，并促进各方共同参与数字经济。”安蒙说。

在论坛2024年年会上，多位嘉宾表示，中国加快发展新质生产力，具有广阔发展前景。

“当前，新质生产力已成为中国经济‘热词’，中国正通过发展新质生产力推动经济前行，扩大对外开放，实现与各国的互利共赢。”毕马威亚太区及中国主席陶匡淳表示，一直以来，毕马威积极参与新兴产业发展，利用自身资源与专业优势推动产业技术进步与合作，赋能企业可持续发展，助力提升中国经济的活力及高质量发展。

每年的中国发展高层论坛，大健康都是热门话题之一。谈及对全球生物制药产业发展的展望，辉瑞董事长兼首席执行官艾伯乐博士表示：“中国市场潜力巨大，蕴含着诸多机遇，我希望各方加强合作，共同铸就一个更加乐观、更富希望的未来。”

2023年，中国可再生能源发展成绩斐然，助推全球能源清洁转型加速前行。

阿美公司总裁、首席执行官阿敏·纳瑟尔表示：“我们对中国长期能源安全的承诺是坚定不移的。中国在我们的全球投资战略中占有极其重要的地位。我们希望能够成为中国的首选合作伙伴，因为我们已经清晰地看见了新的领域。”

当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，一批新产业、新业态、新模式加快涌现，正在不断创造新的生产供给、激发新的消费需求、拓展新的发展空间，为经济增长注入新活力。

惠普公司总裁、首席执行官恩里克·洛雷斯表示：“中国不仅是我们在全球最大的、最重要的市场之一，对于惠普而言，而且对于我们所有员工而言，中国还是创新和灵感的源泉。”

“我们应该对中国有更强大的信心和更强大的战略定力，要持续在中国去投资。”健合集团首席执行官李凤婷表示，吸引和利用外资对中国来讲是一个必然选择，一方面，中国在做结构性调整过程中，需要学习国外先进技术；另一方面，中国作为全球第二大经济体，对全球经济循环发挥非常重要的作用。

近年来，中国持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。中国去年发布稳外资24条政策措施；今年《政府工作报告》提出全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入；印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，从扩大市场准入、畅通创新要素流动、对接国际高标准经贸规则等方面采取务实措施，更大力度吸引外资……

晶科能源副总裁钱晶表示，中国进一步开放，能让全球企业共享中国的市场红利，同时中国市场高性价比的产品、被验证过的现成的方案和成功经验也能让全世界受益。

(责编：乔业琼、高雷)
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