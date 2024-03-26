新华社香港3月26日电（记者刘英伦）作为香港金融盛事周的活动之一，由美国米尔肯研究院主办的首届全球投资峰会26日在港举行。峰会以“共同繁荣：衔接全球市场”为主题，旨在加强公共机构和私营企业之间的合作精神，以共同应对全球挑战。

香港特区政府财政司司长陈茂波致辞表示，近年来，特区政府在吸引企业来港方面取得良好进展。引进重点企业办公室自2022年12月成立至今，已吸引近50家重点企业落户香港。未来几年，这些企业将在港投资超过50亿美元，创造13000余个就业机会。

他表示，香港的核心竞争优势是“一国两制”方针和国家的坚定支持。作为国际金融中心，香港在企业上市机制、与内地的相互市场准入、资产与财富管理、离岸人民币业务枢纽、绿色和可持续金融以及虚拟和数字资产等方面持续发力，加强其在全球市场中的“超级连接器”角色。

米尔肯研究院亚洲区主席胡以晨告诉记者，研究院致力于促成全球投资者与中国企业家和消费者的对话，而香港在联通全球方面具有独特优势，这让香港成为举办本届峰会的不二之选。

据了解，此次峰会汇集了全球各领域的550余位企业管理人员，围绕私募市场、消费市场、粤港澳大湾区科技创新和人工智能等议题展开讨论交流。

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经