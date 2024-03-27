原标题：智建中国汽车出口新生态 2024中国汽车进出口高峰论坛正式开幕

3月25日，以“智建新生态共创新未来”为主题的2024中国汽车进出口高峰论坛在天津开幕。

本次论坛由中国汽车流通协会、通用技术集团国际控股有限公司主办，中国车辆进出口有限公司承办，政府主管部门，国外驻华使馆大使参赞，国内外汽车行业协会，主机厂、国内外经销商集团、二手车经销商等汽车行业，金融行业，物流行业，汽车认证行业，汽车后市场及专家学者、业内意见领袖等共计800余人参会。本届论坛旨在搭建一个“高质量引进来和高水平走出去”的汽车产业国际开放的交流平台，从而增强国内、国际两个市场的资源联动效应，优化产能结构，共享全球合作机遇。

精彩观点荟萃 共谋中国汽车高质量出海

根据海关总署数据，2023年我国汽车出口总量达522.1万辆，同比增长57.4%，正式成为全球第一大汽车出口国。2024年1-2月中国出口汽车83.1万辆，同比增长22.1%，出口仍保持中高速增长，实现“开门红”。

中国汽车流通协会会长沈进军在主论坛致辞中表示，伴随着中国汽车产业的快速崛起，我国汽车出口取得了显著成果，已经发展成为中国外贸出口的新动能代表，“新三样”展现出新优势。我国汽车出口驶入了快车道，不仅成为拉动汽车产销增长的重要力量，还远超国内货物贸易的整体平均增速，成为宏观经济发展的一大亮点。协会将与产业链各方一道，推动中国汽车品牌深度参与到全球汽车产业链、供应链以及创新链的发展进程之中，进一步建设本土化渠道与服务体系能力，助力中国汽车品牌协同出海，赋能经销商伙伴抱团发展。

通用技术集团国际控股有限公司副总经理武艺认为，汽车产业已经成为产业融合升级、消费促进、出口稳定等社会经济领域的“引领者”，需要通过创新驱动产业实现高质量发展，以更多新优势、新活力为现代化产业体系建设添砖加瓦，为加快发展新质生产力注入充沛的“汽车动能”。作为我国汽车产业增量重要来源的汽车出口业务，更应积极开拓多元化市场，自觉成为推动外贸质升量稳的主力军。通用技术国际公司将与各位行业同仁一起在新能源车辆、新能源电力、新能源集成服务等更多领域寻求更深层次的合作。通用技术中国车辆也将与有志于中国民族汽车品牌走出去的伙伴们共同携手，共驭新格局下的汽车出海新未来。

针对中国汽车出海新形势下的痛点与热点，本届论坛在主会议程上，设置了经济与政策、汽车出海战略、区域市场开拓等核心议题。在“经济与政策”环节，邀请商务部主管部门领导、地方口岸政府代表、首席经济学家、行业协会领导和知名国际咨询公司等，带来汽车出口政策、口岸出口政策、国际宏观经济形势及汽车出口情况与展望等方面的深度解读；在“汽车出海战略”环节，邀请了东风岚图、福田汽车等主机厂进行汽车出口战略与经验的主题分享，邀请国际知名咨询公司专家、著名证券公司汽车首席研究员，带来先导国家车企国际化路线图给中国车企出海的经验启示、异业国际化经验对标分享等主题演讲；在“区域市场开拓”环节，从俄罗斯、墨西哥、东南亚、中亚哈萨克斯坦、英国等区域和国别入手，分析不同区域的市场发展情况和需求特点，进一步介绍业务准入的策略方案，为与会企业更好出海提供更具指导性、实操性的意见。

同时，主论坛上还正式发布了由通用技术中车市场研究院联合中国机电产品进出口商会汽车分会推出的《2024中国汽车进出口行业发展报告》，通过权威数据分析与发展前景展望，把握中国汽车进出口发展脉络，共享全球汽车产业发展新机遇。

从汽车行业细分领域出发，本届论坛设置了二手车出口生态与业务合作、房车进出口市场发展与产品认证、营销平台服务赋能汽车出口、新能源汽车出海与海外投资四大主题分论坛。结合近日商务部正式开放二手车出口市场的热点，特设“二手车出口生态与业务合作”分论坛，探讨了传统经销商如何启动二手车出口业务；为抢占房车出口蓝海新赛道，设置“房车进出口市场发展与产品认证”分论坛，深入挖掘房车消费新潜能；召开“营销平台服务赋能汽车出口”分论坛，主动探索数字化服务平台对汽车出口新业态的驱动力；新能源汽车是我国汽车出海的重要力量和未来的发展潜力，贸易与海外投资并重是将来我国出海的重要举措，设置“新能源汽车出海与海外投资”分论坛，通过贸易+投资双轮驱动，为布局新能源汽车海外市场提供新思路。

聚力合作共赢 VEHILINK赋能中国汽车扬帆出海

近年来，随着汽车出口形势越来越好，越来越多的企业加入到汽车出口的行列当中，传统的贸易方式已不能很好地适配行业高质量发展的需求。前不久，商务部联合四部门发布政策要求：要充分利用各类贸易促进平台，支持企业拓宽海外市场渠道。鼓励创新二手车出口营销模式，积极探索建设出口电商平台、拍卖平台等。

中国车辆进出口有限公司积极响应政策要求，顺应行业发展变化，联合合作伙伴开启“中国汽车出口国际营销服务平台”建设工作。经过一年多的调查研究、明确需求、构建框架、开发功能、测试运行、入驻APP商店，在2024中国汽车进出口高峰论坛上，“中国汽车出口国际营销服务平台”——Vehilink正式发布。

Vehilink以为中国汽车出口提供一体化综合服务为目标，通过直接联通海外汽车需求与国内车源供给，构建差异化新型汽车贸易商业模式。通过引入金融、保险、仓储物流等环节，Vehilink为客户提供矩阵式模块化服务，实现出口贸易全流程线上化、可视化，让汽车出口更顺畅。

本届论坛为首批入驻“中国汽车出口国际营销服务平台”Vehilink的20家企业举办“创始会员企业授牌仪式”，打造出口新生态，进一步实现资源共享与优势互补，丰富Vehilink的服务范围与能力水平，大力提升了平台客户的用户体验。

同时，在本届论坛上，中国车辆进出口有限公司在与中国产业海外发展协会达成战略合作，共同开拓国外汽车市场需求；与中国汽车工程研究院股份有限公司签订项目合作协议，从认证领域为汽车出口提供服务，赋能中国汽车扬帆出海。

此外，本届论坛还促成了业务合作更落地。通过邀请到政府主管部门及口岸部门的领导莅临指导，进一步拓展与各区域汽车产业集群的深度合作，深化政企合作；同时也通过召开多场业务洽谈交流会议，促成大使馆、海外汽车主机厂、海外经销商集团等与国内的相关企业进行业务洽谈，为业务落地创造更多条件与可能。

汽车产业作为国民经济重要的战略性支柱产业，对内是稳增长、扩消费的关键领域，对外是出口贸易质升量稳的重要着力点。积极稳定和扩大汽车消费，既可以推动经济高质量发展、又可以创造人民高品质生活，对构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有举足轻重的重要作用。2024年是中国车辆进出口有限公司成立的40周年。作为汽车行业高规格的国际盛会之一，2024中国汽车进出口高峰论坛将继续汇聚优质产业资源，推动产业业态升级，强化产业信心与凝聚力，奋力绘就中国汽车产业高质量发展新篇章。

(责编：董童、李源)

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