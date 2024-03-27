原标题：交银金租践行金融为民使命，共谱乡村振兴新篇章

农为邦本，本固邦宁。近年来，交银金租坚决落实交通银行总行党委关于乡村振兴以及结对帮扶的决策部署，成立乡村振兴工作领导小组，明确乡村振兴工作重点目标任务，认真执行各项帮扶措施，深入践行金融工作的政治性、人民性，持续推进乡村全面振兴，彰显出国有金融企业的社会责任与政治担当。

产销配对，推动增收。在乡村振兴进程中，产业振兴被视为关键一环，唯有推动乡村产业蓬勃发展，才能为乡村振兴注入持续动能。交银金租充分发挥交通银行总行支持优选乡村振兴县的资源优势，积极探索当地产业潜力，倡导发展“产业帮扶”战略，聚焦本地资源，自2020年起，先后向四川甘孜理塘县的当地企业购买各类当地农特产品，并通过摸排相关企业需求，积极牵线搭桥，与相关企业共同开展实地调研，协调采购当地农特产品。2022年至2023年，公司通过持续引导相关企业采购肉制品，畅通理塘农产品销售渠道。2024年，公司积极开展“消费帮扶新春活动”，组织订购多份四川省理塘县以当地特产为原料的农特产品，以实际行动帮助结对帮扶地区解决农产品滞销难题，有效促进理塘县农产品出山，以“土”生“新”，推动当地农特产品的生产外销和群众增收。

金融活水，润泽“三农”。农牧业是农村经济的主导产业，也是“三农”经济的重要组成部分，通过支持农牧业发展，可以切实帮助村民增加收入，改善生活水平，助力脱贫致富。交银金租通过开展创新租赁业务，引入合作项目、资金等模式，携手用金融活水精准浇灌乡村振兴沃土。近年来，公司与广西糖业集团昌菱制糖有限公司签署设备回租项目，助力提高甘蔗的采收效率和附加价值，帮助蔗农实现稳步增收；准确把握理塘县当地拓展蜂蜜产业链特色的规划，引入合作伙伴，支持理塘县“极蜂三一八即配蜂蜜水”项目，推进理塘县呷洼尼依养蜂专业合作社科学持续发展，扩大蜂蜜养殖产业；向广西壮族自治区百色市田东县祥周镇联合村的农产品交易及仓储中心项目捐赠资金，助力当地农产品交易及储存、农资经营销售、爱心超市经营等，为增强农村自身造血功能提供了有力保障；引入帮扶资金用于理塘县扩建藏坝乡藏青扎喇牦牛养殖专业合作社，推动当地农牧产业发展，助力脱贫群众持续增收，全面盘活农村资产，提升农业产业综合效益。2023年，公司还完成东北地区首单农牧养殖设备租赁，助力全国首创低温养猪技术创新，支持国内生猪产能稳定。

循环生态，绿色兴农。交银金租作为国有金融企业，以发展新质生产力为引领，打破传统农业产业界限，积极开展光伏“千家万户沐光行动”与风电“千乡万村驭风行动”，为农村新能源项目提供创新金融产品和服务，推动农村能源供给革命，建立可再生能源多元供能系统，为脱贫县打造支柱产业，在帮扶中实现农村绿色发展。2023年，公司与头部新能源企业合作，先后支持近4万户农户建设光伏电站，开展农村能源试点革命，以点带面加快农村能源清洁低碳转型；落地贵州某新能源公司的太阳能发电租赁项目，为农村地区提供可靠电力供应，满足居民和农业生产的需求，支持乡村产业升级；以风电为支撑，助力河南省舞阳县、山西省芮城县、辽宁省阜蒙县等地开展风力发电项目，进一步优化农村产业结构，推进农业供给侧结构性改革，将新能源开发与乡村振兴融合推进，有效促进农村经济实现绿色转型及可持续发展。

乡村建设，智慧升级。乡村建设是推进乡村全面振兴的重要内容，交银金租从农民需求出发，因地制宜提高乡村基础设施完备度、人居环境舒适度。针对国家乡村振兴重点县贵州省遵义市正安县的产业难题，交银金租向正安西南水泥有限公司3200t/d熟料智能环保新型干法水泥生产线置换项目投放4亿元，项目投产后形成领跑黔北水泥行业发展的局面，推进农村基础设施和公共服务补短板；支持格聂镇丁真民宿扩建项目，促进民宿升级改造，推动乡村产业发展壮大，深入推进农村人居环境整治提升；积极推动上海宏信设备工程有限公司为理塘县县域新型智慧城市建设项目引入资金，推动基础设施智慧化改造，全面促进城乡融合发展。

文化振兴，以教惠民。乡村文化是中华文化的“底色”，是乡村振兴的重要内容和有力支撑。交银金租坚持文化振兴走在前面，打好以文铸魂“组合拳”，向广西区田东县联合村捐赠了大量科普图书和文学名著，为当地学生带来更多阅读机会，以书香编织文化底蕴，以文化振兴推动乡村振兴；积极动员联系同业单位，整合资源，引入帮扶资金用于当地学校开展学习民族传统舞蹈的第二课堂服装及道具采购，有力地支持了理塘县传统舞蹈文化的保护传承与发展提升，在结合乡村发展的基础上打造富有特色的文化产业，以特色文化产业带动优秀乡村文化的传播与弘扬。

务农之本，国之大纲。未来，交银金租将锚定建设农业强国目标，积极展现金融国企的新作为和新担当，努力践行金融工作为民属性，不断强化“三农”工作质效，积极借鉴并运用“千万工程”成功经验，因地制宜大力发展特色产业，推进农村一、二、三产业融合发展，加强农村精神文明建设，有力有效推进乡村全面振兴。

(责编：曹淼、李源)

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