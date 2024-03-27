人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

市场监管总局鼓励优化食品包装标签

赵文君
2024年03月27日08:56 | 来源：新华网
小字号

原标题：市场监管总局鼓励优化食品包装标签

针对消费者反映预包装食品生产日期和保质期“字太小、颜色浅、藏得深”等问题，市场监管总局26日发布《关于鼓励食品企业优化预包装食品生产日期和保质期标签标识的公告》，推动食品企业积极采取针对性改进措施，方便消费者清晰辨识。

目前，市场上销售的预包装食品，包装上的生产日期和保质期存在不规范问题。有的生产日期标注位置随机，和消费者玩起“躲猫猫”；有的生产日期标注文字太小、字体不规范，让人很难辨识；有的生产日期标注玩“隐身”，透明包装印灰字、紫色包装印黑字，考验消费者的“眼力”；有的保质期需要计算判断过期日期，考验消费者“脑力”。

在方便消费者查找方面，公告鼓励食品企业在预包装食品最小销售包装的主要展示版面显著标注；最小销售包装有多层的，在其最外层包装上标注；采用“见包装物某位置”的形式标注生产日期和保质期的，其位置应当清晰明显、描述准确、易于查找。

在方便消费者识读方面，公告鼓励食品企业使用最小高度不小于3毫米、高度与宽度之比不大于3:1的文字、数字、符号标注；以白底黑字等背景颜色与日期颜色对比明显的形式清晰标注；改进喷码、打印等技术和设备确保标注内容持久清晰。

为方便消费者计算食品保质期，公告鼓励食品企业按照年、月、日的顺序明确标注保质期到期日。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：前两个月工业经济平稳增长 新动能领域优势突出
　　人民网北京3月26日电 （方经纶）3月26日，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国在国新办举行的发布会上表示，2024年前两个月工业经济保持平稳增长。其中，新动能领域优势突出。…
今年如何实现外贸“质升量稳”？商务部回应
　　人民网北京3月26日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今天举行新闻发布会，介绍近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况。 发布会上，商务部副部长郭婷婷介绍，今年全力实现外贸“质升量稳”的任务目标，工作的重点方向就是培育新动能、拓展新增长点，促进外贸产业和供应链创新升级，同时也深化与贸易伙伴的合作，为国际贸易和全球经济增长增添动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部