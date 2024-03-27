人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国生产、消费、进出口形势怎么看？国新办这场发布会回应热点关切

谢希瑶
2024年03月27日08:58 | 来源：新华网
小字号

原标题：我国生产、消费、进出口形势怎么看？国新办这场发布会回应热点关切

3月26日，国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，商务部副部长郭婷婷、海关总署副署长王令浚、工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况，并答记者问。新华社记者 金良快 摄

今年前2个月，我国货物进出口规模创历史同期新高，16类限额以上单位商品中有近九成实现正增长，41个工业大类行业中有39个增加值同比增长……

国务院新闻办公室26日举行新闻发布会，介绍近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况，并回应外界关切。

消费市场有望继续保持向好态势

商务部副部长郭婷婷介绍，今年前2个月，我国商品零售额同比增长4.6%，其中16类限额以上单位商品中有近九成实现正增长。其中，通讯器材零售额同比增长16.2%；汽车零售额同比增长8.7%，比去年全年提高了2.8个百分点；限额以上单位的家电、家具和建材零售额同比分别增长5.7%、4.6%和2.1%。此外，餐饮和旅游等服务消费活力增强，数字和绿色等新型消费蓬勃发展。

“这些新动能和新亮点将为全年消费带来更大的增长空间。”郭婷婷说，随着各项扩内需、促消费政策措施落实落地，支撑消费增长势头的有利条件和积极因素在不断增多，消费增长的内生动力也在持续增强，新潜能不断释放。我国消费市场有望继续保持向好态势。

近日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》受到各方关注。郭婷婷说，目前商务部正在抓紧研究细化举措，在充分尊重消费者意愿的前提下，推动汽车换“能”，逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比；推动家电换“智”，促进家电消费向智能化、绿色化、低碳化方向发展；推动家装厨卫“焕新”，支持更多存量房、二手房实施旧房装修和局部改造。

加快培育外贸新动能

海关总署副署长王令浚说，今年前2个月，我国进出口6.61万亿元，创历史同期新高。在当前国际市场低迷的形势下，取得这样的成绩难能可贵、振奋人心。

如何看待今后一个时期的外贸形势？郭婷婷说，中国外贸基础好、韧性强、活力足。同时也要看到，我国外贸面临的外部形势依然十分严峻。外需恢复势头依然不稳，多个国际组织预计，2024年全球经济增速将低于历史平均水平。世界银行预计，全球贸易增速仅为疫情前10年平均增速的一半。地缘冲突、“超级大选年”等都带来更多变数。保护主义、单边主义升级，严重干扰全球产业链供应链稳定运行，给外贸企业开拓国际市场带来了干扰和障碍。

“今年全力实现外贸质升量稳的任务目标，重点就是培育新动能、拓展新增长点。”郭婷婷说，将聚焦供应链全流程，与有意愿的贸易伙伴深化从原材料、半成品到制成品的全链条、系统性合作。聚焦加工贸易，落实好关于提升加工贸易发展水平的各项政策举措。推动贸易数字化、绿色化发展。拓展跨境电商出口，持续完善配套政策，扎实推进跨境电商综试区建设。目前，我国海外仓已经超过2500个。

《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》获批；横琴粤澳深度合作区正式实施封关运行；海南自贸港建设正为2025年年底前启动全岛封关运行做准备……王令浚说，海关将持续围绕支持开放平台建设，支持跨境电商、保税维修等新业态发展，大力开展海关监管制度创新，激发外贸新动能、塑造外贸新优势。

巩固增强工业经济回升向好态势

今年前2个月，我国工业生产情况如何？工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍了一组数据——

从行业看，超九成工业大类保持增长，41个工业大类行业中有39个增加值同比增长；装备制造业增加值同比增长8.6%，拉动作用显著；消费品制造业增加值同比增长4.7%，扭转了2022年4月份以来低迷态势。从地区看，工业大省带动作用明显，31个省份中有29个实现同比增长，10个工业大省均保持增长；20个工业大市中，15个增速超过全国平均水平。从产品看，近七成主要工业产品产量实现同比增长。新兴产业领域部分产品保持高速增长，如充电桩、单晶硅产量同比分别增长41.8%和65.5%。

如何巩固增强工业经济回升向好态势？赵志国说，投资上，加快落实大规模设备更新等政策，实施制造业技术改造升级工程。消费上，持续实施制造业“三品”行动，以供给优化促进消费升级；积极发掘智能家居、国货“潮品”等新的消费增长点。出口上，抢抓全球电子行业回暖、装备需求上升等机遇，开拓海外市场，拓展中间品贸易。

今年1至2月规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，连续3个月加快增长。“当前，新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力。”谈及加快发展新质生产力，赵志国说，将推动传统产业提质升级，巩固提升新能源汽车、核电装备等重点产业竞争力，推进智能网联汽车、新材料等新兴产业技术创新和规模化发展，前瞻布局人工智能、量子科技等未来产业。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：前两个月工业经济平稳增长 新动能领域优势突出
　　人民网北京3月26日电 （方经纶）3月26日，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国在国新办举行的发布会上表示，2024年前两个月工业经济保持平稳增长。其中，新动能领域优势突出。…
今年如何实现外贸“质升量稳”？商务部回应
　　人民网北京3月26日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今天举行新闻发布会，介绍近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况。 发布会上，商务部副部长郭婷婷介绍，今年全力实现外贸“质升量稳”的任务目标，工作的重点方向就是培育新动能、拓展新增长点，促进外贸产业和供应链创新升级，同时也深化与贸易伙伴的合作，为国际贸易和全球经济增长增添动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部