谢希瑶

原标题：我国生产、消费、进出口形势怎么看？国新办这场发布会回应热点关切

3月26日，国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，商务部副部长郭婷婷、海关总署副署长王令浚、工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况，并答记者问。新华社记者 金良快 摄

今年前2个月，我国货物进出口规模创历史同期新高，16类限额以上单位商品中有近九成实现正增长，41个工业大类行业中有39个增加值同比增长……

国务院新闻办公室26日举行新闻发布会，介绍近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况，并回应外界关切。

消费市场有望继续保持向好态势

商务部副部长郭婷婷介绍，今年前2个月，我国商品零售额同比增长4.6%，其中16类限额以上单位商品中有近九成实现正增长。其中，通讯器材零售额同比增长16.2%；汽车零售额同比增长8.7%，比去年全年提高了2.8个百分点；限额以上单位的家电、家具和建材零售额同比分别增长5.7%、4.6%和2.1%。此外，餐饮和旅游等服务消费活力增强，数字和绿色等新型消费蓬勃发展。

“这些新动能和新亮点将为全年消费带来更大的增长空间。”郭婷婷说，随着各项扩内需、促消费政策措施落实落地，支撑消费增长势头的有利条件和积极因素在不断增多，消费增长的内生动力也在持续增强，新潜能不断释放。我国消费市场有望继续保持向好态势。

近日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》受到各方关注。郭婷婷说，目前商务部正在抓紧研究细化举措，在充分尊重消费者意愿的前提下，推动汽车换“能”，逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比；推动家电换“智”，促进家电消费向智能化、绿色化、低碳化方向发展；推动家装厨卫“焕新”，支持更多存量房、二手房实施旧房装修和局部改造。

加快培育外贸新动能

海关总署副署长王令浚说，今年前2个月，我国进出口6.61万亿元，创历史同期新高。在当前国际市场低迷的形势下，取得这样的成绩难能可贵、振奋人心。

如何看待今后一个时期的外贸形势？郭婷婷说，中国外贸基础好、韧性强、活力足。同时也要看到，我国外贸面临的外部形势依然十分严峻。外需恢复势头依然不稳，多个国际组织预计，2024年全球经济增速将低于历史平均水平。世界银行预计，全球贸易增速仅为疫情前10年平均增速的一半。地缘冲突、“超级大选年”等都带来更多变数。保护主义、单边主义升级，严重干扰全球产业链供应链稳定运行，给外贸企业开拓国际市场带来了干扰和障碍。

“今年全力实现外贸质升量稳的任务目标，重点就是培育新动能、拓展新增长点。”郭婷婷说，将聚焦供应链全流程，与有意愿的贸易伙伴深化从原材料、半成品到制成品的全链条、系统性合作。聚焦加工贸易，落实好关于提升加工贸易发展水平的各项政策举措。推动贸易数字化、绿色化发展。拓展跨境电商出口，持续完善配套政策，扎实推进跨境电商综试区建设。目前，我国海外仓已经超过2500个。

《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》获批；横琴粤澳深度合作区正式实施封关运行；海南自贸港建设正为2025年年底前启动全岛封关运行做准备……王令浚说，海关将持续围绕支持开放平台建设，支持跨境电商、保税维修等新业态发展，大力开展海关监管制度创新，激发外贸新动能、塑造外贸新优势。

巩固增强工业经济回升向好态势

今年前2个月，我国工业生产情况如何？工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍了一组数据——

从行业看，超九成工业大类保持增长，41个工业大类行业中有39个增加值同比增长；装备制造业增加值同比增长8.6%，拉动作用显著；消费品制造业增加值同比增长4.7%，扭转了2022年4月份以来低迷态势。从地区看，工业大省带动作用明显，31个省份中有29个实现同比增长，10个工业大省均保持增长；20个工业大市中，15个增速超过全国平均水平。从产品看，近七成主要工业产品产量实现同比增长。新兴产业领域部分产品保持高速增长，如充电桩、单晶硅产量同比分别增长41.8%和65.5%。

如何巩固增强工业经济回升向好态势？赵志国说，投资上，加快落实大规模设备更新等政策，实施制造业技术改造升级工程。消费上，持续实施制造业“三品”行动，以供给优化促进消费升级；积极发掘智能家居、国货“潮品”等新的消费增长点。出口上，抢抓全球电子行业回暖、装备需求上升等机遇，开拓海外市场，拓展中间品贸易。

今年1至2月规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，连续3个月加快增长。“当前，新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力。”谈及加快发展新质生产力，赵志国说，将推动传统产业提质升级，巩固提升新能源汽车、核电装备等重点产业竞争力，推进智能网联汽车、新材料等新兴产业技术创新和规模化发展，前瞻布局人工智能、量子科技等未来产业。

(责编：申佳平、陈键)

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