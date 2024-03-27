操秀英

原标题：亚洲第一深水导管架“海基二号”海上安装就位

记者26日从中国海油获悉，由我国自主设计建造的亚洲第一深水导管架“海基二号”在珠江口盆地海域成功滑移下水并精准就位，刷新了作业水深、高度、重量等多项亚洲纪录，标志着我国深水超大型导管架成套关键技术和安装能力达到世界一流水平，对推动海上油气增储上产、保障国家能源安全具有重要战略意义。

导管架相当于“地基”，用于支撑海上油气平台的庞大身躯与巨大吨位。“海基二号”导管架总高338.5米，超过北京国贸三期主楼高度，总重近37000吨，用钢量接近“鸟巢”国家体育场，是亚洲高度最高、重量最大的导管架。

由于“海基二号”的巨大吨位超过世界最大起重船的吊装能力，此次海上安装采用滑移下水方式进行。中国海油深圳分公司流花油田开发项目组总经理刘华祥介绍，这种方式是利用导管架自身重力并配合液压千斤顶助推，使导管架从驳船平稳地滑入海中，再通过导管架注水和起重船辅助相结合的方式，实现扶正坐底和精准就位。

深水超大型导管架海上安装面临复杂设计计算、装备技术能力、恶劣海况施工等世界级工程挑战。“海基二号”安装地点位于距深圳东南约240公里的流花油田海域，应用水深约324米，是国内首次在超过300米水深的海域安装固定式导管架，所处海域台风频发，风浪及内波流强烈，安装技术难度和作业风险极高。

据中国海油海油工程流花油田总包项目经理舒伟介绍，项目团队调配亚洲最大下水驳船“海洋石油229”、国内最大海洋油气工程起重船“蓝鲸7500”等优势资源，全面提升船舶运输及安装能力，在施工过程中通过先进定位系统和精确就位系统不断调整导管架的位置姿态，使“海基二号”穿越324米深的海水实现精确就位，安装精度达到国际先进水平。

按照作业计划，“海基二号”接下来将继续进行水下打桩、上部组块安装等后续施工作业，完成海上安装后将应用于我国第一个深水油田——流花11-1/4-1油田，推动亿吨级老油田焕发新生机。

(责编：申佳平、陈键)

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