魏建国

原标题：奋发有为推进高水平对外开放

中国经济在开放条件下取得了辉煌成就，未来中国高质量发展仍然需要在高水平对外开放条件下进行。我们要胸怀“国之大者”，锚定中国式现代化的战略目标，奋发有为推进高水平对外开放，为全面建设社会主义现代化国家作出更大贡献。

世界百年未有之大变局正加速演进，全球不确定性因素越难以言状，中国对外开放越彰显担当，尤其是高水平对外开放越弥足珍贵。中国经济在开放条件下取得了辉煌成就，未来中国高质量发展仍然需要在高水平对外开放条件下进行。

党的十八大以来，习近平总书记高度重视对外开放工作，明确指出开放是当代中国的鲜明标识，强调“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”。我国坚定不移推进高水平对外开放，充分彰显了推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体的责任担当。2023年底召开的中央经济工作会议和今年3月份召开的全国两会，对扩大高水平对外开放提出了明确任务要求，其中有三大亮点。

明确提出拓展中间品贸易。中间品贸易在对外贸易中经常被忽视，但在实践中非常重要。在全球化的大背景下，一件商品不可能完全在一个国家和地区生产，一般要经过多个国家和地区，以及在诸多环节流通。因此，拓展中间品贸易将有利于扩大出口潜能。随着中国技术水平不断提高和产业转型升级持续推进，对于某些终端产品的一些环节完全可以在美欧等发达国家进行加工制造，加快全球产业链分工调整，从而有利于扩大对外贸易和吸引外商投资。

明确提出拓展服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。近年来，中国跨境电商出口发展迅猛，过去5年增加了17倍，跨境电商发展趋势良好，表现出速度快、体量大、后劲足等特点，未来将成为全球贸易增速最快的领域，并形成跨境电商和一般贸易、加工贸易“三足鼎立”的格局。

明确强调放宽电信、医疗等服务业市场准入，对标国际高标准经贸规则，认真解决数据跨境流动、平等参与政府采购等问题，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境。这表明中国将像当年加入世界贸易组织时所采取的举措一样，从中央到地方将不适应的规章、制度等取消。

我国顺应经济全球化大势，坚定不移推进高水平对外开放，积极融入世界经济，对外开放取得了一系列突破性进展和标志性成果，扩大高水平对外开放需要突出以下四方面内容。

更加突出有为政府和有效市场的作用。在当前全球政经格局出现不确定和不稳定因素的情况下，中国推进高水平对外开放，推动有效市场和有为政府更好结合显得尤为重要。在全球经济体中，鲜有像中国这样的国家和地区能够很好地将有效市场和有为政府紧密结合起来。党的十八大以来，中央多次提出“让市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用”。中国政府提出高水平对外开放，就是将有为政府和有效市场更好结合。当然，我们不能过分强调政府作用或一味强调市场在资源配置中的决定性作用，为此中国正在不断努力探索。

更深层次推动制度型开放。同商品和要素流动型开放相比，制度型开放是一种更高层次的开放，我国已经走进了一个以制度型开放为红利的时代。规则、规制、管理、标准等软性基础设施的开放水平和程度，决定着商品和要素流动型开放全面、深入、持久的水平和程度。进一步完善外商投资法律体系，依法保护外商投资权益，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。对标高标准国际经贸规则，合理缩减外资准入负面清单，在服务业扩大开放、知识产权保护、数据跨境流动等难点议题上加快标准建设。推动人民币国际化，坚持市场驱动和企业自主选择，营造以人民币自由使用为基础的新型互利合作关系。积极推动相关领域的规则设计，构建新兴领域规则体系，形成更高标准的国内制度环境。推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，关键要做好三个提供：提供高水平的制度供给，制度型开放意味着要有提供公共产品的能力；提供高质量的产品供给，包括高水平的工业制造和高科技产品服务；提供高效率的资金供给和金融服务。

进一步增强全球资源配置水平。中国要在高水平对外开放中增强全球资源配置水平。全球资源包括生产要素中的资本、技术、人才、土地和信息等。如果一个地方的生产要素配置达到最佳水平，一般那里的投资效率就会很高，全球投资就会源源不断流向价值“洼地”。我们要做到一视同仁对待国企、外企和民企，做到“三个平等”，即权利平等、规则平等、机会平等。

尽快建立市场化、法治化、国际化的市场体系。我们要尽快打造国际一流的市场体系，这对推进高水平对外开放至关重要。我们要依托中国超大规模市场优势，培育高端生产要素，引进国际先进要素，提升全球资源配置能力。深入推进贸易投资自由化和便利化，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，加快建设贸易强国。进一步深化要素市场化配置改革，加快建设统一开放、竞争有序的现代市场体系。

我们要胸怀“国之大者”，锚定中国式现代化的战略目标，奋发有为推进高水平对外开放，为全面建设社会主义现代化国家作出更大贡献。

（作者系商务部原副部长）

(责编：方经纶、吕骞)

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