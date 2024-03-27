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我国网络视听用户规模达10.74亿人

2024年03月27日18:36 | 来源：新华网
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　　新华社成都3月27日电（记者张海磊）作为第十一届中国网络视听大会的重要活动，《中国网络视听发展研究报告（2024）》3月27日在成都发布。报告显示，截至2023年12月，我国网络视听用户规模达10.74亿人，网民使用率98.3%，网络视听“第一大互联网应用”地位愈加稳固。

　　中国网络视听协会副秘书长周结发布了12大主要发现，通过多个关键数据，描述了过去一年网络视听行业发展成果。

　　报告显示，2023年，包括长视频、短视频、直播、音频等领域在内的网络视听行业市场规模首次突破万亿，达11524.81亿元，以网络视听业务为主营业务的存续企业共有66万余家。截至2023年12月，全网短视频账号总数达15.5亿个，职业主播数量已达1508万人。庞大的从业者体量、可观的市场规模，推动网络视听成为数字经济新质生产力的重要力量。

　　近几年，微短剧持续火热。在国家广播电视总局“规范+引导”双护航下，微短剧正成为精品创作和主流价值观传播阵地，得到越来越多用户认可。报告显示，经常观看微短剧用户占比达39.9%。

　　报告中多个数据显示，网络视听在推进乡村振兴战略走好“最后一公里”中扮演了重要角色。周结介绍，近两年，网络视听用户增量主要来自农村。2022年和2023年，我国农村网络视听用户规模分别达到2.99亿人、3.20亿人，同比增长分别为12.6%、6.8%，增速远高于同期城镇用户。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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