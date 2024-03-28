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我国关键技术领域标准供给不断增强

2024年03月28日09:05 | 来源：光明日报
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原标题：我国关键技术领域标准供给不断增强

本报北京3月27日电（记者陈海波）市场监管总局（国家标准委）27日发布《中国标准化发展年度报告（2023年）》。报告显示，2023年，市场监管总局（国家标准委）批准发布国家标准2902项。截至2023年底，我国共有国家标准44499项。其中，关键技术领域标准供给不断增强，2023年在北斗导航、载人航天、集成电路等领域开展了多项国家标准研制。

市场监管总局标准创新司相关负责人介绍，标准是科技成果的载体，是科技成果转化的桥梁与纽带，标准化有利于促进科技创新成果产业化、市场化。2023年以来，市场监管总局（国家标准委）会同科技部等部门，大力推动标准化与科技创新互动发展，取得明显成效。

报告指出，我国在“十四五”国家质量基础设施重大专项中设“标准国际化”项目，以科技创新支撑新型电力系统、智能机器人、纳米新材料和物联网新型基础设施等领域的标准研制。围绕稀土材料、高技术船舶与海工装备、航空核心基础零部件等领域，批准设立首批国家标准验证点38个。建成34家国家技术标准创新基地，智能制造、光伏、家用电器等国家技术标准创新基地累计推动1924项具有应用潜力的先进科技成果转化为2245项技术标准。

同时，关键技术领域标准的研制也在持续推进。2023年，我国在北斗导航、载人航天等重点领域开展7项北斗卫星导航标准、14项空间科学标准研制攻关，推进了100余项北斗应用标准研制。在集成电路、清洁能源、生物技术等关键和新兴技术领域开展了200余项国家标准研制。新增备案行业标准4141项，其中涉及战略性新兴产业标准1902项，占比45.9%。新增公布2.3万多项团体标准，其中涉及战略性新兴产业标准近1.2万项，占比50.3%。

(责编：罗知之、李楠桦)
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