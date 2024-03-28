陆成宽

原标题：氢能新质生产力正加速发展

——2024中国国际氢能及燃料电池产业展览会速写

全球首个氢气品质移动检测车首次公开亮相、世界级绿氢生态创新区“氢洲”项目正式发布、国家能源氢储运创新平台组团上阵……3月26日—27日，2024中国国际氢能及燃料电池产业展览会（以下简称“2024中国氢能展”）在北京举行，一大批氢能领域的核心装备集中“登台”，一系列推动氢能产业发展的最新举措密集发布。

氢能是新兴能源体系的重要组成部分，是推动能源安全新战略的重要抓手。近年来，我国高度重视氢能产业发展，出台了一系列鼓励氢能发展的政策措施。

2022年3月，国家发展改革委、国家能源局联合发布《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》，明确了氢能是战略性新兴产业的重点方向，是构建绿色低碳产业体系、打造产业转型升级的新增长点。

今年政府工作报告提出“加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”，这是氢能产业首次被写进政府工作报告。

“伴随着《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》的落地和燃料电池汽车示范城市的稳步推进，发展氢能已逐渐成为我国能源经济高质量发展的重要方向。同时，作为我国战略性新兴产业和未来产业的重点发展方向，氢能新质生产力正在加速发展。”中国氢能联盟研究院副总经理刘聪敏告诉科技日报记者。

目前，我国规划和建设的可再生能源制氢项目超过400个，已建成加氢站约480座，氢燃料电池汽车保有量约2万辆，氢能在交通、化工、冶金等领域有着广泛的示范应用。

“经过多年科研攻关，我国氢能产业技术与装备实现了很大进步，但一些关键材料和核心技术仍亟待突破。”刘聪敏说。

记者在2024中国氢能展上了解到，为推动我国氢储运关键技术和产业链自主化，2023年4月，国家能源局发布了“十四五”第一批“赛马争先”国家能源研发创新平台认定名单，国家能源集团国华投资公司（氢能公司）获批牵头建设国家能源氢储运创新平台。该平台目前已经取得了不少突破性成果，如规模化液氢储能系统、新型碱性电解槽、氢气防爆抑爆装备等。

在2024中国氢能展国能氢能创新服务链专区，一辆名为“氢迹”的厢式货车格外引人注目。现场讲解员告诉记者：“这辆厢式货车可不简单，它是一辆氢气品质移动检测车，是全球首个满足制氢厂、加氢站等多场景氢气质量在线分析检测需求的移动实验室。”

氢气品质检测和管控一直是氢能产业发展的一大痛点。“气体痕量分析难度极大，也是我国高端制造业的‘卡脖子’技术。而实现气体痕量高精度分析的可移动化，更是难度上加难。”中国氢能联盟研究院研发中心高级经理杜玉琦说，经过刻苦攻关，研发团队首创多项关键技术和装备，最终实现氢气质量一体化测试，其中硫化物检测限可达十亿分之一，指标全球领先，全流程分析时间由一周缩短至30分钟。

杜玉琦说，这台一体化零碳排放氢气品质分析检测车，将燃料电池车辆与检测系统完美融合，对氢气的检测完全在实际应用环境下进行，真正做到了世界首创。

氢气品质移动检测车只是我国在氢能产业领域取得突破的一个缩影。在展会现场，还有20多家企业通过展会平台发布新产品，展示氢能技术的创新成果。

本届展会由中国氢能联盟、中国电力企业联合会等联合主办，以“厚植氢能新质生产力，培育绿色发展新动能”为主题，旨在搭建绿色氢能制储输用创新融合发展的展示舞台。

(责编：罗知之、李楠桦)

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