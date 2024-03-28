中信证券声明：自媒体等传播虚假不实信息与事实相悖
2024年03月28日10:34 | 来源：新华财经
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原标题：中信证券声明：自媒体等传播虚假不实信息与事实相悖
中信证券在官网发布声明称，近日，公司关注到有自媒体、个人账号等发布和传播有关中信证券的虚假不实信息，相关言论与事实相悖，严重损害了中信证券声誉，也不利于资本市场有序健康发展。为此中信证券郑重声明：公司始终坚定执行党和国家的各项方针政策，遵守各项法律法规，尊重监管机构的监管和指导，维护投资者权益，积极履行国有金融企业责任。今后公司将一如既往认真贯彻执行党和国家方针政策，坚持依法合规经营，维护投资者合法权益，促进资本市场健康稳定发展。为维护公司的合法权益，公司保留追究发布和传播不实信息者法律责任的权利。
(责编：罗知之、陈键)
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