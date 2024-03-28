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210家沪市主板公司披露年报 82家净利润两位数增长

2024年03月28日10:35 | 来源：新华社
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上海证券交易所最新统计显示，截至3月27日20时，共有210家沪市主板公司交出了2023年年报的成绩单。其中，82家公司净利润（归属母公司股东净利润）达到两位数增幅，39家公司净利润增幅超过30%。

据上交所统计，210家沪市主板公司2023年合计实现营业收入18.51万亿元，与上年基本持平；归母净利润超过1.76万亿元，同比增长0.6%。210家公司中，204家公司实现盈利，占比97%；136家公司实现净利润增长或扭亏，占比近65%。

不少公司在经营质量稳步提高的同时，积极通过分红等方式与投资者分享高质量发展的成果。据上交所统计，210家公司中，有187家公司在公布年报的同时推出了分红方案，合计拟分红金额超过5936亿元，较2022年增长4.6%，超过这187家公司的总体净利润增速。从分红比例看，147家公司的分红比例超过30%，48家公司的分红比例超过50%。有51家公司的年度现金分红金额超过10亿元。（记者姚均芳、潘清）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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