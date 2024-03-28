原标题：邓承浩：深蓝超级增程将持续为新能源汽车赋能

当前，电动化浪潮席卷汽车行业，国内新能源汽车已经进入发展快车道。其中，增程式技术路线逐渐受到消费者们的认可，越来越多的车企开始投放更具竞争力的新款插混及增程车型。

3月18日，深蓝汽车举办了“深蓝G318体验日暨深蓝超级增程技术进化日”。深蓝汽车CEO邓承浩揭开了深蓝G318的面纱，同时发布了深蓝超级增程2.0的技术进化，为首发搭载深蓝超级增程2.0的全新车型赋能。

在发布会现场，深蓝汽车CEO邓承浩表示：“造一台电车容易，造一台好电车难，造一台让消费者拍案叫绝的好电车难上加难。对于大多数用户而言，新能源汽车的所有‘爽点’都来自于电驱，所有‘痛点’都来自于电池，如续航焦虑、补能不便、电池安全等。”

为此，深蓝汽车经过技术深耕，推出了深蓝超级增程2.0。邓承浩介绍，其中原力超集电驱2.0集诸多领先技术于一身，最高电驱总成工况效率达92.59%。在该电驱的加持下，车辆可实现1升油可发3.63度电，进一步降低用车成本。

此外，在智慧能量管理策略、啸叫变频主动控制的无感NVH等技术赋能下，车辆可实现无感启停、隐声运行。 而在安全方面，其采用的高稳定性标准电芯，循环寿命超5000cls，基于本征安全、被动安全、主动安全的多维度系统安全设计，也能够有效避免车辆的热失控可能。

发布会上，定位“科技新硬派”的深蓝G318同步亮相。

“新能源汽车市场日益成熟的今天，用户对车辆性能、电池安全和能耗经济性要求越来越高，而深蓝超级增程2.0成功满足了这些需求，不仅为行业带来新的技术范本，也为全球新能源汽车市场发展注入新的活力。”邓承浩总结说。（记者 张真齐）

(责编：曹淼、李源)

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