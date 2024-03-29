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深入实施数字中国战略 推动经济社会高质量发展

2024年国家信息中心学术年会在京召开

2024年03月29日09:20 | 来源：人民网
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为深入实施数字中国战略，推动经济社会高质量发展，国家信息中心于3月28日在北京召开2024年国家信息中心学术年会。国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕，国家数据局党组成员、副局长沈竹林出席会议并致辞。十三届全国政协常委、经济委员会副主任、中央财经领导小组办公室原副主任杨伟民，中国工业经济学会会长、国务院原副秘书长江小涓出席会议并作主旨演讲。科技部、地方经济信息系统及相关单位、国家信息中心相关负责同志出席了会议。

赵辰昕对国家信息中心近年来工作所取得的成绩，特别是对国家发展改革委决策支撑所做的努力给予充分肯定，并对国家信息中心及国家经济信息系统发展寄予厚望，希望继续坚持守正创新，凝聚发展合力，勇担时代使命，在新时期更好发挥对各级党委政府和发展改革部门的支撑作用，为国家经济社会发展和信息化事业做出更大贡献。

沈竹林强调，构建数据基础制度体系，与时俱进地调整与数字生产力发展相适应的生产关系，是新时代我国改革开放事业持续向纵深推进的标志性、全局性、战略性举措。

杨伟民以“过去十年中国经济的结构变化”为主题，深入分析过去十年（2010-2020年）我国需求、消费、产业、分配、贸易的结构变化，表示当前的经济运行是过去经济结构演进的延续或调整，当前的一些困难和挑战是过去结构性问题的短期反映，分析中国过去十年的结构变化，有利于看清当前困难和挑战的因果，有利于更加科学地应对。

江小涓围绕“用好数字全球化新机遇，促进高水平开放”主题发表了主旨演讲，表示数字技术赋能全球化进程，贸易和投资都达到新的高度，开放能为我们提供更多传统动能和新质动能，我们决不能放弃诸多新机遇，努力参与数字时代的全球贸易和产业分工体系，以高水平开放赋能发展和促进改革。

近年来，在国家发展改革委的正确领导和大力支持下，国家信息中心着力提高科研能力与水平，在经济预测分析、信息化建设、大数据应用、人工智能和网络安全等领域形成众多影响广泛、特色突出、水平上乘的优秀研究成果。国家信息中心坚持高质量发展的硬道理，持续打造国信预测、国信数据、国信平台、国信咨询、国信安全五大领域智库品牌，以自身的高质量发展服务和推动中国式现代化建设。国家信息中心将团结和引领经济信息系统，锚定数字中国发展目标、保持战略定力，一步一个脚印把数字中国建设向前推进。

会上，国家信息中心发布了《前稳后高 持续向好—2024年中国宏观经济形势展望》《新能源汽车市场持续快速发展 助推中国汽车产业由大变强—新能源乘用车市场中长期发展趋势》《构建餐饮业数字化发展新生态 擦亮“舌尖上的中国”世界品牌—中国餐饮业数字化发展报告》《数字金融服务经济发展研究》《经济运行智能分析平台》《以数字基础设施建设创新提升政府治理能力现代化水平—国家电子政务外网工程技术创新成果》《区块链服务网络(BSN)与智能计算中心—赋能数字经济和智慧社会的新基建》《保障数据要素价值释放—“数盾”体系研究成果展示》《从“东数西算”到国家算力基础设施化：国家算力网的总体布局及实施路径研究》9项成果。

(责编：曹淼、李源)
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