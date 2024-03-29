中央气象台发布大风蓝色预警
2024年03月29日09:23 | 来源：人民网
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人民网北京3月29日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，3月29日08时至30日08时，内蒙古大部、河北北部、吉林西部、甘肃东部等地有5-6级、阵风7-9级风；黄海东部海域将有6-8级、阵风9级风。
防御指南：
1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全；
2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；
3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；
4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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