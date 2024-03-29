人民网北京3月29日电 （焦磊）中国贸促会29日发布的《2023年中国企业对外投资现状及意向调查报告》显示，2023年中国企业对外投资平稳发展，超八成受访企业扩大和维持对外投资意向，较上年增加近一成，超九成企业较为看好未来对外投资前景。

中国贸促会新闻发言人杨帆在当天举行的例行新闻发布会上介绍，2023年，中国企业对外投资主要呈现以下五个特点和趋势。

从地域看，近七成企业对外投资优先选择“一带一路”共建国家；从行业看，近五成企业对外投资优先选择制造业，近三成企业优先选择批发零售业、租赁和商务服务业；从目的看，超六成企业对外投资为开拓海外市场，43.6%的企业为提升品牌国际知名度，37%的企业为服务国内产业升级；从成效看，超半数企业对外投资收益率增加或保持稳定，超三成企业对外投资利润率增加；从货币选择看，超六成企业考虑使用人民币开展对外投资，近八成企业使用人民币开展对外投资的意愿增强。（实习生张泊洋、王焱茹对此文亦有贡献）

(责编：王仁宏、吕骞)

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