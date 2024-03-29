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中国贸促会：已审批60个组展单位开展出国展览计划

2024年03月29日14:37 | 来源：人民网
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人民网北京3月29日电 （焦磊）中国贸促会新闻发言人杨帆在3月29日举行的例行新闻发布会上表示，中国贸促会已审批60个组展单位赴46个国家和地区开展出国展览计划779项，计划展出面积43.6万平方米，从而帮助企业拿订单、拓市场。

杨帆表示，今年我国外贸开局良好，实现“开门红”，中国贸促会将充分发挥联通政企、融通内外、畅通供需功能，持续织密服务企业网，助力推动外贸“质升量稳”。近期，中国贸促会正在以下几个方面着力开展工作。

一是在贸易促进上下功夫。认真筹办第二届链博会，以及2024年全球贸易投资促进峰会、粤港澳大湾区发展工商大会等品牌经贸活动，推进全国贸促系统“千团出海”行动，为中外企业务实合作、洽谈商机搭建更加优质的经贸平台。在全国范围内征集评选60项自贸协定推广及应用优秀案例，发布《2023年度自贸协定推广及应用优秀案例集》，拟举办多场自贸协定政策解读与利用培训，帮助企业更好利用自贸协定政策红利，提高国际市场竞争力。

二是在参展办展上做文章。2024年，中国贸促会拟组织10个出国经贸展览会项目，涉及洪都拉斯、斐济、法国、德国、西班牙、阿联酋、泰国、印尼、南非9个国家。目前，中国贸促会已审批60个组展单位赴46个国家和地区开展出国展览计划779项，计划展出面积43.6万平方米，从而帮助企业拿订单、拓市场。

三是在商法服务上发好力。全力筹备2024年全球工商法治大会、AIPPI（国际保护知识产权协会）杭州世界知识产权大会等重要会议活动，完善全链条、一站式、国际化商事法律服务体系，加强国际经贸仲裁、商事调解、知识产权保护等法律服务，通过贸企通、贸法通、贸促行商事认证等数字平台，全天候为企业国际化经营保驾护航。

四是在智库建设上出新招。编发中小微企业出口贸易（B2B）指数，构建自由贸易协定对接指数，为各级政府、企业提供决策指引与参考建议。编制中国贸促会2024年跨境电商重点联系企业名录，持续更新跨境电商数据库，编发中英文《跨境电商电子刊物》，帮助企业及时了解跨境电商相关政策和市场动态。（实习生张泊洋、王焱茹对此文亦有贡献）

(责编：王仁宏、吕骞)
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