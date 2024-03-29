原标题：金融“春风”进校园 暖心护航伴成长——北京交行开展“送金融知识进校园”教育宣传活动

为持续做好青少年金融知识普及，进一步提升学生们金融素养及风险防范意识，近期，交行北京市分行多家网点深入开展“送金融知识进校园”教育宣传活动，通过丰富多样的活动形式，将实用的金融知识送进多家院校，为构建和谐、稳定、安全的校园环境贡献金融力量。

“国家为什么要调整利率？”“利息的钱是从哪里来的？”北京市第十一中学附属精忠街小学六年级的同学们带着一脸好奇的表情，提出疑问。来自交行北京国际商务区支行的工作人员耐心地为同学们解开“谜团”，并借助动画片等形式，生动讲解“双倍返利”“免费皮肤”“半价充值”等系列网络游戏诈骗套路，提醒学生们擦亮双眼、警惕诈骗“陷阱”。此外，工作人员还传授同学们“一看，二模，三听，四测”辨别假币方法，并让每名学生亲身体验使用点钞机清点现金，对有异常报警的人民币现钞仔细触摸、近距离对光观察，识别人民币真伪的环节让同学们兴奋不已，将课堂气氛推向高潮，同学们纷纷表示受益匪浅。

交行北京东直门支行走进北京市东城区史家实验学校，通过现场讲解及远程视频的方式，为该校三年级至五年级的200余名学生，带来了一场别开生面的金融知识讲座。交行“老师”结合当前常见的、针对青少年群体的网络游戏诈骗、缴费诈骗、粉丝福利群诈骗等的诈骗手段，通过“以案说险”提醒学生们“避坑”各类套路陷阱，并总结朗朗上口的“网络安全六警惕”防骗口诀，以轻松愉快的方式切实提升学生风险防范意识和识别能力。同学们全神贯注、积极参与互动问答，讲座得到了广大师生的一致好评。

交行北京东直门支行在北京市东城区史家实验学校开展金融知识教育宣传活动

大学生作为青年客户群体，有着旺盛的消费需求和相对超前的消费观念，但他们缺乏社会经验，合法权益易受到侵害。交行北京市分行的消保教育宣传志愿者们先后走进中国农业大学、中国劳动关系学院、北京社会管理职业学院等多所高校，通过播放视频电影、讲解PPT、互动答题等形式，生动介绍非法网贷、杀猪盘、非法校园贷等常见电信网络诈骗案例，并总结保护账户安全“三大法宝”，有效提升学生们的金融安全意识、增强维权意识和能力，保护自身权利不受侵害。

交行北京大兴支行联合大兴区金融办走进北京社会管理职业学院开展消费者权益保护教育宣传活动

下一步，交行北京市分行将继续聚焦金融为民、金融惠民、金融便民，积极履行消费者教育主体责任，通过开展更多贴近金融消费者需求、形式多样的金融消保教育宣传工作，切实增强人民群众金融服务的便利性、可得性和获得感，为共同营造和谐健康的金融消费环境贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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