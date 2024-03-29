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交通银行市场首家开展外汇交易结算银行业务

2024年03月29日15:06 | 来源：中国网财经
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原标题：交通银行市场首家开展外汇交易结算银行业务

　　近日，上海清算所、中国外汇交易中心分别推出外汇市场双边清算和交易结算直通处理的代理结算服务。交通银行作为上述业务的首家代理结算银行，于3月25日上线外汇交易结算银行业务，是目前唯一一家提供外汇市场全品类的清算、结算服务的金融机构。中信证券、招商证券、华泰证券、东方证券、青岛农商行等多家外汇市场参与者通过交行开展首批交易的结算。

　　外汇市场双边清算、交易结算直通处理与人民币外汇、外币对中央对手清算共同构成了我国外汇交易同步交收机制(Payment Versus Payment, PVP)。外汇交易同步交收是为外汇交易提供的交收安排，涉及交易的两种货币均于同一时间完成交割，对于消除本金交割风险，防范不同交易时区交收时差风险，提高外汇市场运行效率，保障外汇资金结算信息安全意义重大。

　　交行是银行间市场最早开展外汇交易清算、结算业务的机构之一。自2015年首家开展人民币外汇中央对手清算代理清算以来，交行已为近70%的外汇中央对手清算非清算会员提供服务。截至2023年末，交行代理清算量达33.3万亿元。

　　本次上线外汇交易结算银行业务，将交行在外汇中央对手清算领域的传统优势进一步延伸至双边清算领域，覆盖了包括美元、欧元、日元、港币、英镑、加拿大元、澳大利亚元、瑞士法郎等8个主要交易币种，业务品种涵盖外币拆借、外币回购、人民币外汇和外币对交易。

　　后续，交行将积极履行外汇交易结算银行职能，与中国外汇交易中心、上海清算所共同探索优化外汇双边清算、中央对手清算业务的各类机制安排和系统功能，以更新质的发展动力为广大中小金融机构提供安全、便捷、高效的外汇交易清算、结算服务，为打造强大的上海国际金融中心添砖加瓦。

(责编：董童、李源)
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