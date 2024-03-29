人民网记者 许维娜

当前，房地产市场正站在转型的十字路口，中国的房地产行业正在从过去的扩张型开发模式转向更为精细高效的运营管理。

有专家表示，提升创新实力和核心竞争力，已成为市场对房地产企业所期望的更高层次标准。下一步，房地产企业的逐步多元化发展将成大势所趋。

以家居企业红星美凯龙为例，昨日，A股H股两地上市的红星美凯龙（601828.SH）（01528.HK），披露了厦门建发入主之后的首个年报。年报显示，其在2023年面临营收总额和利润下滑的挑战，但公司积极应对，通过运营质量和模式创新，取得长足进步。

年报显示，报告期内公司实现营业收入115.15亿元，较上年同期下降18.55%，其中自营商场租赁及相关收入达67.81亿元，收入变动主要系受总体经济环境波动影响，商场出租率阶段性下滑，为了支持商户持续经营，公司对合格商户减免了部分租金及管理费，稳商留商优惠增加导致租金收入及管理费收入的阶段性下滑。该板块毛利率70.8%，主营业务根基依旧稳健。为应对行业压力，促进商场可持续发展，公司进一步管控运营成本，营业成本同比下降15.79%。

2024年来，房地产供需两端迎来了政策持续发力。从其零售环节看，1-2月份，线上单位家具类零售额同比增长4.6%，建筑及装潢材料类增长了2.1%，较上年12月份有所改善。

政策的持续发力下，市场信心有望迎来提振。

有业内人士指出，多举措促进家居消费潜力，家居家装市场从高速增长进入稳健、结构调整阶段，存量房装修成为家居家装主要需求来源，流量进一步分散，线上渠道市场规模提升，但非标低频重服务的行业属性决定家居卖场具有不可替代性。

数字经济大背景下，数据成为关键的生产要素，数字化转型已经成为家装家居产业必须要面对的命题。数据与业务深度咬合，来满足运营效率提升的诉求，推动商业转型与长期发展。

目前，红星美凯龙核心商场已实现数字化升级达295家，除了对于商场端的场域数字化升级之外，先后完成对商品运营、用户运营、内容运营的升级与创新。当前家电市场进入精耕慢涨的周期，高端化、套系化、场景化成为家电消费的主要趋势，线上渠道与线下渠道加速融合。

此外，厦门建发入主之后，红星美凯龙与建发旗下的产业也在深度整合，做到了业务协同。该公司相关负责人表示，其与建发汽车持续拓宽合作领域，布局新能源汽车领域合作。

(责编：王仁宏、吕骞)

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