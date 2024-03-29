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我国多式联运行业将开展联网补链行动

2024年03月29日16:16 | 来源：新华网
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　　新华社武汉3月29日电 在武汉召开的2024中国多式联运合作大会上，中国集装箱行业协会29日发出多式联运经营人联网补链合作行动倡议，号召通过强化产业链中企业的协同合作，共同构建网络化、规模化、标准化的多式联运体系，降低物流成本。

　　多式联运是指各种运输方式服务衔接、标准统一，能够实现货畅其流。中国集装箱行业协会常务副会长李牧原29日对记者说，交通运输和物流领域对多式联运的产品协同、资源配置、信息交互、服务衔接等“软联通”方面提出更高要求。

　　李牧原介绍，中国集装箱行业协会发起“多式联运经营人联网补链合作行动”，主要内容有：

　　一是加强线路衔接，扩大优势线路网。通过多式联运经营人常态化线路在全球范围的联网合作，扩大多式联运经营人服务网络覆盖范围；二是推动资源衔接，建立互使资源池，促进多式联运经营人之间资源互使，实现运力、仓储、箱源、货源、人力等核心资源的优化配置；三是注重服务衔接，打造优质服务链，覆盖咨询、订舱、装卸、运输、货物跟踪、堆存、结算、保险等全链条；四是畅通信息衔接，建立信息交互链，建立多式联运经营人数据交互机制和数据接口标准，为客户提供运输全过程的可视化窗口；五是夯实标准基石，构建稳固发展基础，加强多式联运标准体系建设；六是践行绿色战略，推动行业绿色前行。

　　李牧原表示，协会将形成多式联运经营人业务信息和资源信息图谱，研发设计适合市场需要的多式联运经营人联网补链合作产品模型；搭建高效的联网补链合作公共信息平台，通过网点查询、线路查询、产品查询、服务查询等功能，实现多式联运经营人之间合作需求与供给的精准匹配，为寻求合作的多式联运经营人提供最优合作方案。

　　中国集装箱行业协会是全国唯一的集装箱行业全产业链的行业组织，由交通运输部进行业务指导，有近500家会员。（记者林红梅、屈婷、龚联康）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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