人民网北京3月29日电 （记者车柯蒙）3月29日，国家税务总局举行第33个全国税收宣传月启动仪式暨2024年重点税收宣传项目推介活动。“税眼看发展”“税助‘新质生产力’”“大市场税活力”“跟着文物学税法”……随着14个重点税收宣传项目逐一精彩推出，以“税助发展向新而进”为主题的第33个全国税收宣传月正式启动。

国家税务总局党委书记、局长胡静林在活动上表示，将“税助发展向新而进”作为今年全国税收宣传月活动的主题，旨在通过统筹税务系统内外优质资源，加大税费政策效应和税收普法宣传力度，深入解读税收服务高质量发展新成效，大力推广便民办税新举措，积极构建税收普法新格局，让税费优惠红利更好地直达千家万户、让便民服务举措更好地落到千家万户、让税收法治理念更好地走进千家万户，充分发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用，全力支持加快培育发展新质生产力和推动高质量发展。

据了解，此次全国税收宣传月首次将重点税收宣传项目推介纳入启动仪式，通过视频展播、情景演绎等多种形式，多维度、立体式展现税务部门坚持守正创新，推动税收宣传工作不断提质增效的生动实践。

活动现场，来自税务系统14家单位的有关负责同志介绍了今年税务部门围绕“服务高质量发展唱响中国经济光明论”“高效办成一件事持续优化税收营商环境”“提升税法遵从度积极构建税收普法新格局”三个方面将推的重点税收宣传项目的核心内容和亮点特色。

记者了解到，国家税务总局每年4月紧扣党中央、国务院重大决策部署，围绕税收重点工作，集中开展全国税收宣传月活动，深入宣传税法知识、解读税费政策、倡导税收诚信，已成为纳税人缴费人自觉接受税法教育的重要课堂，也是社会各界主动了解税收、积极支持税收的重要载体。税务部门将以今年全国税收宣传月为契机，通过一系列内容丰富、形式多样的宣传活动，进一步提高税法遵从度和依法纳税荣誉感，切实凝聚起高质量推进中国式现代化税务实践的奋进之力。

(责编：王仁宏、高雷)

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