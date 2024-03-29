人民网北京3月29日电 （记者杜燕飞）日前，在中国线材制品行业绿色制造、智能制造推进大会上，与会嘉宾认为，发展新质生产力对线材制品行业提出了更高生产效率、更高的资源和能源利用效率，更好的绿色低碳发展、更强的智能化赋能的要求和目标。要加快数字化转型发展，发挥科技创新作用，进一步推进线材制品行业绿色制造、智能制造。

线材制品是指以钢铁材料中线材（盘条）为主要原料，通过拉拔、捻制等加工工艺制成的具有各种使用功能的钢丝、钢绞线、钢丝绳、钢帘线（汽车轮胎用）等各种制成品。广泛用于水力、电力、交通、机械、汽车、船舶、港口、桥梁等国民经济各种领域。

“以绿色化和智能化为代表的转型升级是钢铁及相关产业链激发新质生产力的关键。高端化、绿色化、智能化是钢铁行业新质生产力的重要标志。”中国钢铁工业协会副总工程师黄导表示，要推进绿色化转型，加快钢铁及钢铁线材制品的产品结构、用能结构、原料结构优化调整和工艺技术流程创新，提升企业竞争力；用好智能化手段，目前钢铁行业数字化、智能化已经向产品创新、生产技术创新、产业模式创新和制造系统集成创新等层面深度开展。

工信部赛迪研究院材料工业研究所所长肖劲松表示，经过多年发展，我国已成为原材料工业大国，原材料工业占比相对稳定，作为工业“稳定器”作用更突出，但“大而不强”也存在。数字化转型是推进原材料工业高质量发展的现实需求，是实现产业发展高端化、绿色化和安全化的必由之路，也是提升企业质量效益和竞争力的重要途径。要通过数字化转型，实现高端化、绿色化、安全化、高效化的目的。

“要以‘智能制造’为主攻方向、以‘绿色能源’为战略支撑，推进科技创新，实现我国工业‘高端化、智能化、绿色化’发展，打造中国式现代化新的发展动力。”中国新一代人工智能发展战略研究院首席经济学家，南开大学经济研究所所长刘刚认为，智能制造是新一代信息技术与先进制造技术的深度融合，以数字、网络、人工智能技术赋能先进制造，根本任务是推进制造业的数字化、网络化、智能化转型升级。

中国节能协会绿色低碳金融产业委员会秘书长张卫东表示，推进绿色制造、智能制造要发挥好绿色金融、转型金融的赋能作用，建立稳定、可持续、风险可控的绿色金融保障体系，服务制造业高质量发展。

中国钢结构协会常务副会长刘毅表示，我国线材制品年产量达到3800万吨，在智能化发展方面有很大发展空间。线材制品等深加工企业在大力推进设备智能化的同时，要关注管理软件开发和分享，加快发展新质生产力。同时，加大创新投入，每家企业要在细分市场产品上做出自己的特色。

“数字化转型是促进线材制品行业转型升级的重要途径，可以助推线材制品行业从‘粗放式管理’到‘精细化管理’再到‘智能化管理’。”冶金工业规划研究院工业智能研究中心副主任施灿涛认为，我国线材制品数字化转型实施路径：夯实体系、筑牢基础、深化赋能。即自动化“强基”、信息化“固本”、智能化“提智”，要遵守“适用性、经济性、实用性、示范性”原则，注重“一企一策”，以“适合的才是最好的”设计理念量身定制方案，实现效益最大化、服务实时化、决策智能化、运营可视化的目标。

黄导建议，线材制品行业要立足细分线材制品产品特点和用户差异化需求，把握数字化、网络化、智能化方向，利用数字技术对企业进行全方位、全链条改造。尤其要发挥线材制品行业头部企业的带动作用，促进大中小企业协同合作，搭建开放平台，加快数字基础设施建设，降低中小企业智能化转型成本。

(责编：王仁宏、高雷)

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