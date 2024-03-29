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第33个全国税收宣传月正式启动

2024年03月29日20:38 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月29日电（记者申铖、韩佳诺）3月29日，以“税助发展 向新而进”为主题的第33个全国税收宣传月拉开序幕，国家税务总局在北京举办了宣传月启动仪式。

　　我国开展税收宣传月始于1992年。每逢4月，国家税务总局紧扣党中央、国务院重大决策部署，围绕税收重点工作，集中开展全国税收宣传月活动，深入宣传税法知识、解读税费政策、倡导税收诚信。这一活动已成为纳税人缴费人自觉接受税法教育的重要课堂，也是社会各界主动了解税收、积极支持税收的重要载体。

　　国家税务总局局长胡静林表示，将“税助发展 向新而进”作为今年全国税收宣传月活动的主题，旨在通过统筹税务系统内外优质资源，加大税费政策效应和税收普法宣传力度，深入解读税收服务高质量发展新成效，大力推广便民办税新举措，积极构建税收普法新格局，让税费优惠红利更好地直达千家万户、让便民服务举措更好地落到千家万户、让税收法治理念更好地走进千家万户。

　　活动现场，来自税务系统14家单位的有关负责同志，通过视频短片、宣传图片等多种形式，详细介绍了今年税务部门围绕“服务高质量发展 唱响中国经济光明论”“高效办成一件事 持续优化税收营商环境”“提升税法遵从度 积极构建税收普法新格局”三个方面即将推出的重点税收宣传项目的核心内容和亮点特色。

　　据介绍，税务部门将以今年全国税收宣传月为契机，通过一系列内容丰富、形式多样的宣传活动，进一步提高税法遵从度和依法纳税荣誉感。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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