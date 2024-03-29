新华社北京3月29日电（记者刘开雄）国家外汇管理局29日发布数据显示，截至2023年末，我国全口径（含本外币）外债余额为24475亿美元，较2023年9月末增长646亿美元，增幅2.7%。

从币种结构看，本币外债占比47%，较2023年9月末上升2个百分点；从期限结构看，中长期外债占比44%，与2023年9月末持平。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，2023年，我国外债规模全年总体保持基本稳定。截至2023年末，我国全口径外债余额较2022年末减少52亿美元，降幅0.2%。其中，汇率折算因素造成外债余额同比下降183亿美元，对外债余额下降的贡献度为349%。

“我国外债风险总体可控。”王春英介绍，2023年末，我国外债负债率为13.7%，债务率为69.7%，偿债率为7.6%，短期外债与外汇储备的比例为42.1%。上述指标均在国际公认的安全线（分别为20%、100%、20%和100%）以内。

王春英表示，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，随着我国经济回升向好的态势持续巩固增强，外债规模稳定的基础依然牢固。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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