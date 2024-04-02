前2个月全国发行新增地方政府债券近6000亿元
2024年04月02日16:19 | 来源：新华网
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新华社北京4月2日电（记者申铖）记者日前从财政部了解到，今年前2个月，全国发行新增地方政府债券5759亿元，其中一般债券1725亿元、专项债券4034亿元。
数据显示，前2个月，全国发行再融资债券3685亿元，其中一般债券1368亿元、专项债券2317亿元。全国发行地方政府债券合计9444亿元，其中一般债券3094亿元、专项债券6350亿元。地方政府债券平均发行期限12.6年，地方政府债券平均发行利率2.58%。
截至2024年2月末，全国地方政府债务余额414092亿元，地方政府债券剩余平均年限9.1年。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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