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我国将建立健全国家数据标准化体制机制

2024年04月02日17:16 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月2日电（记者严赋憬）国家数据局局长刘烈宏表示，将建立健全国家数据标准化体制机制，研究成立全国数据标准化技术委员会，统筹指导我国数据标准化工作，加快研究制定一批数据领域国家和行业标准。

　　这是记者从4月1日至2日召开的全国数据工作会议上了解到的。

　　刘烈宏说，数据工作是开创性工作，将切实提升创新力，加快数据学科体系和人才队伍建设，选择有较好基础的高校，开展数字经济产教融合合作试点；加强标准引领，印发国家数据标准体系建设指南，指导发布数据要素流通标准化白皮书。

　　针对数据工作面临的众多新情况新问题，刘烈宏说将切实提升研究力，加强理论研究，做好规划编制，抓紧深入谋划“十五五”时期数据工作主要任务，加快组建国家数据咨询专家委员会，发挥智库作用。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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