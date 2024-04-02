农民日报·中国农网记者 唐旭

原标题：向美而行绘画卷 和美乡村展新颜

走进湖北省襄阳市襄州区古驿镇金王村，一排排白墙黛瓦的屋舍掩映在绿树之间，村路边的农房外墙上是独具匠心的彩绘墙画，最显眼的是村中心的那口池塘，轻风拂过，微波粼粼。水清、岸绿、景美，让人心旷神怡。

谈起如今的居住环境，正在家门口晒太阳的村民刘章才大爷高兴得合不拢嘴，他告诉记者：“原来，咱们村里的垃圾就堆在池塘边，夏天蚊蝇多、气味难闻，哪里会想到咱农村还能治理得这么干净。”

改善农村人居环境是实施乡村振兴战略的重点任务，不仅关系到亿万农民的获得感幸福感，也关系到农村社会的文明和谐。2018年12月，农业农村部等18个部门联合印发《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》（以下简称《方案》），着力解决村庄环境脏乱差问题。

《方案》印发以来，各地各部门持续推进村庄清洁行动，像金王村一样通过人居环境整治提升焕发生机的村庄，在我国广袤的土地上涌现。一个个干净整洁、风光宜人的村庄，成为广大农民的幸福家园。

抓重点 环境清洁生活美

“积攒的纸壳兑换了积分，房前屋后打扫干净还有奖励的积分！”近日，青海省互助县台子乡下台二村村民何桂兰扛着一摞纸壳来到村里的积分兑换超市，高高兴兴地换取了生活用品带回家。将分类的垃圾换取积分，何桂兰一家因此节约了生活开支，搞卫生的热情越来越高。

就在何桂兰清理自家房前屋后的时候，一场扮靓乡村颜值的大行动，正在黑龙江省双鸭山市宝清县朝阳镇曙光村开展。铲车除杂物、清洁车转运生活垃圾、清除小广告、修复围栏……身穿红马甲的党员、村民和志愿者们在村里忙碌着。经过几日的“会战”，打扫一新的曙光村，房前屋后干净清爽，村路宽敞整洁，路边的桃树抽出嫩芽。

在何桂兰参与生活垃圾分类、曙光村开展清洁“会战”的背后，是各地各部门，铆足了劲儿打赢村庄清洁行动这场重要的战役。在贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县，“户清扫-村收集-镇清运-县处理”四级链式收转运系统推进了城乡生活垃圾处理一体化；在广东省广州市花都区，各村镇根据自身情况因地制宜打造农村生活垃圾分类和资源化利用“一村一策”治理模式；在辽宁省黑山县，“四季风提升行动”推动全年农村人居环境整治工作。

5年多来，各地各部门发动群众开展以“三清一改”（清理农村生活垃圾、清理村内沟塘、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物，改变影响农村人居环境的不良习惯）为主的村庄清洁行动，95%以上的村庄开展了清洁行动，全国村庄绿化覆盖率达32%，村容村貌焕然一新。

靓细节 村容村貌大提升

漫步在贵州省从江县翠里乡高武村，干净整洁的乡村新貌尽收眼底。农户家房前屋后的各式小菜园格外显眼——红砖砌的园埂整齐有序，园内蔬菜长势喜人，与农村田园风貌交相呼应，既便民又美观。

同样便民又美观的小菜园也出现在河南省三门峡市灵宝市焦村镇纪家庄村。曾用来储水的“陶瓷坛”被用作了花盆，“废弃木桩”围起了长长的绿化带，清理过的裸露土地上种满了四季常绿的绿植，修整后的街道依然保留了村民的菜园。初春走进村里，满眼仍是整洁有序、生机盎然，极具“豫西”地方特色的古朴村落。

村里闲置宅基地、无人管护的村寨空地等，是村庄环境的治理难点。农民经常在房前屋后私拉围挡、鸡鸭散养、杂物乱堆。即使发动村民对环境进行治理、清理后靠村“两委”加强监督维系，但容易出现反弹、整治效果差。

大问题靠规划、小问题用心办。各地在整治村庄环境“难点”工作中从“拆违治乱”开始，一边拆除村中危旧房屋、私建围栏等，一边将腾出的空间统一规划。不仅打造便民小菜园，还形成了很多个微小景观。

疏通难点、扮靓细节，乍一看并不轰轰烈烈，但细品起来却能感受“润物无声”的绵延之力。纪家庄村养牲畜的弃坑改造成了小公园；黑龙江省萝北县名山镇山江村的小菜园成了村里妇女们增收的好路径；江苏省南京市固城街道前陇村村中的彩绘墙成了教育群众的“露天讲堂”。

村庄清洁行动，杜绝形式主义、不搞大拆大建。并根据一村一情、一村一策、因地制宜，通过“扮靓细节”的思路，清理村庄环境、挖掘村庄价值。如今，村庄清洁行动已经成为花小钱就可以办大事办好事的关键载体，成为整治提升农村人居环境的重要抓手。

广动员 村庄清洁齐参与

改善农村人居环境没有完成时，只有进行时。充分调动村民参与改善农村人居环境的积极性，是实现常态长效的关键。

一开春，家住江苏省苏州市昆山市周市镇斜塘村的唐功荣就和几个村民热火朝天地讨论如何装扮自家的庭院。“这是丹桂，旁边是红枫，你看我这小院子是不是跟小公园一样？一定能成为星级户。”说起自家的院子，唐功荣喜滋滋的。

唐功荣口中的美丽庭院星级户，是在苏州市范围内创建的一批绿化美、清洁美、整齐美、景致美、家风美的家庭。“星级户不仅会在门口挂牌子，还有资金奖励呢！”唐功荣告诉记者，等成了星级户，她要拿奖金在院里砌一个小花坛。

在改善农村人居环境过程中，最难改变的是村民的观念，改变最大的也是村民的观念。在各地推进垃圾分类工作时，很多村民都不适应，村干部就挨家挨户上门宣传动员、开展“美丽庭院”创建等活动，激励农户争优创先。

各地在推进群众参与村庄清洁的过程中，还注意让群众充分参与到宣传和监督中来。如山东省济宁市金乡县胡集镇通过搭建智慧平台，推出人居环境“随手拍”，发动广大群众积极参与和自觉维护农村人居环境；福建省福州市永泰县白云乡农村人居环境“随手拍”发动群众共同监督村庄环境。

美好环境也促进了村民思想和行为上的改变，在潜移默化中，乱丢乱扔垃圾、乱堆乱放杂物的陋习少了，自觉呵护环境、讲究卫生的好习惯越来越多。

农业农村部乡村建设促进司负责人表示，今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是积极稳妥深化推进农村人居环境整治提升五年行动的重要一年，各地各部门将继续结合“三清一改”推动村庄清洁行动，从清洁农户庭院内外环境入手，从农民动手能干的小事做起，将讲卫生、爱清洁、勤打扫的理念融入农民群众日常生活，逐步引导农民群众摒弃陈规陋习，养成良好卫生习惯，推动形成健康生活新观念和绿色环保新时尚。

(责编：杨曦、吕骞)

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