工业和信息化部近日发布数据显示，截至2月末，全国5G基站总数达350.9万个，5G应用在工业领域深入推广，数字技术与实体经济融合进一步提速。

工业和信息化部总工程师赵志国表示，下一步将持续推进工业数字化转型，特别是开展“人工智能+”行动，推动数字技术赋能新型工业化。

通过高速网络和智能设备，井下作业场景可以“一览无余”，在调度中心即可对矿井重点生产环节远程操控……走进四川嘉阳煤矿，数字技术带来的智慧矿山实践映入眼帘。

嘉阳集团有关负责人介绍，通过与中国电信四川公司、中国煤炭科工集团重庆研究院、中兴通讯等合作，企业将5G应用到煤矿开采中，实现了多个场景的少人化甚至无人化运行，提高了生产效率和安全管理水平。

从智慧矿山到智能工厂、智慧物流，数字技术正加快应用到工业生产各领域。工业和信息化部数据显示，目前，我国5G行业应用已融入71个国民经济大类，应用案例数超9.4万个，5G行业虚拟专网超2.9万个。

加快工业互联网规模化应用，推动产业提质增效——

与浪潮云洲合作构建数字供应链模式，山东中安新能源实现在前端供需实时匹配降低采购成本，在中端对生产、仓储等环节数智改造提升效率，在后端产品全生命过程可追溯，综合效益提升15%。

浪潮云洲工业互联网董事长齐光鹏说，基于云洲工业互联网平台和云网边端软硬一体等能力，浪潮云洲已为130余万家企业提供数字化转型服务。

数据显示，我国工业互联网已深入制造业研、产、供、销等各环节，覆盖全部工业大类，有一定影响力的工业互联网平台超过340个，工业设备连接数超过9600万台套。工业和信息化部明确，将再出台一批工业互联网细分行业应用指南，并通过深入实施工业互联网创新发展工程、新一轮工业互联网“百城千园行”活动等，促进规模应用。

推广智能工厂、数字化车间，降低数字技术应用门槛——

截至2023年12月底，我国已培育421家国家级示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂。聚焦数字技术服务中小企业，工业和信息化部提出，将重点实施中小企业数字化赋能专项行动，深入推进中小企业数字化转型城市试点工作。

“我们将会同产学研用各方，持续推进5G应用规模化发展不断取得新成效。”赵志国说，将研究出台5G应用发展接续政策，加快推进5G行业虚拟专网建设，为行业转型发展提供网络支撑。同时持续推动5G-A、5G轻量化等技术演进和产品研发，强化技术储备。

人工智能在工业领域的应用备受关注。当前，众多数字领域企业加快技术、产品布局，竞逐人工智能市场。

“每一个企业，每一天都有大量数据产生，它们可能来自设备，也可能来自云端。”联想集团董事长杨元庆说，联想正打造具有竞争力的人工智能服务器、存储和网络设备等，在人工智能电脑产业加快发力。

工业和信息化部科技司副司长刘伯超表示，将拓展人工智能等数字技术在研发设计、生产制造、检验检测等不同环节，以及电子信息、生物医药、原材料、装备制造等不同行业应用。在通用人工智能方面，以人工智能和制造业深度融合为主线，统筹布局通用大模型和行业大模型，加快推进人工智能赋能新型工业化。（记者张辛欣）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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