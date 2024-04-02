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内蒙古9.7亿亩草原陆续进入休牧期

2024年04月02日17:54 | 来源：新华网
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新华社呼和浩特4月2日电（记者王春燕、李云平）记者从内蒙古自治区林草局获悉，今年全区范围内的草原都将实行春季休牧，休牧总面积达到9.7亿亩，其中3.8亿亩草原进入5年休养期，5.9亿亩草原执行不少于45天的春季休牧制度。

春季是草原牧草返青期，春季休牧可以有效减少牲畜对牧草啃食、踩踏，有利于牧草充分返青及后续生长，提高牧草产量，对草原起到保护作用。

锡林郭勒盟2.2亿亩草原从4月1日起陆续进入休牧期。休牧期内，锡林郭勒盟为实施休牧的牧民发放草场补贴、支持休牧圈养，通过休牧让草原生态环境得到改善。

据锡林郭勒盟草原生态保护部门介绍，全盟各旗县的休牧期不尽相同，根据当地气候条件和牧场生长规律确定。2024年，包括苏尼特左旗、苏尼特右旗在内的五个旗县牧区的春季休牧期于4月1日开始，其余旗县的春季休牧期于5日或10日开始。在为期45天的春季休牧期内，休牧畜种为牛和羊（马、骆驼不在休牧范围内），补贴标准为1.125元/亩，涉及牧户共10.1万户。

据锡林郭勒盟2023年春季牧草返青期监测结果显示，2023年休牧期结束时，全盟天然草地全部返青，天然草地平均盖度26.5%，草地牧草返青状况良好。

呼伦贝尔市9329万亩草场4月10日起进入45天的休牧期，鄂尔多斯市从3月20日起对5338万亩草原实行3个月的季节性休牧。

2024年初，内蒙古印发《内蒙古自治区解决草原过牧问题试点方案》，计划用一年时间在不同草地类型、不同经济类型区开展试点，因地制宜、一地一策解决草原过牧问题，总结经验后再全面推开。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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