2024年，国家数据局将从健全数据基础制度、提升数据资源开发利用水平、以数字化赋能高质量发展、促进数据科技创新发展、优化数据基础设施布局、强化数据安全保障能力、提升数据领域国际合作水平和发挥试点试验的引领作用等8方面推动数据工作。

这是记者从4月1日至2日召开的全国数据工作会议上了解到的信息。此次会议是数据系统的首次全国性工作会议，为2024年我国数据工作领域“划重点”。

重点任务1：健全数据基础制度。

建立健全数据产权制度。制定促进数据合规高效流通和交易的政策，围绕降低流通成本、提高流通效率，培育多层次数据流通交易体系。建立数据要素收益分配机制。健全数据流通利用安全治理机制。

重点任务2：提升数据资源开发利用水平。

发挥公共数据资源开发利用的示范效应，推进公共数据资源管理和运营机制改革，对建立资源登记制度、授权运营披露机制等作出安排，同时明确公共数据授权运营的合规政策和管理要求，一体推进公共数据共享、开放和授权运营，平衡好公益性和市场化的关系。

持续探索企业数据、个人数据开发利用新路径，研究制定企业数据资源开发利用的政策，降低企业数据资源流通使用成本。全力推动“数据要素×”行动，联合地方搭建区域性、全国性竞赛平台，开展数据要素应用典型案例评选。着力繁荣数据开发利用生态，大力发展服务型、应用型、技术型数商。

重点任务3：以数字化赋能高质量发展。

加快数字中国建设，抓好年度工作分解分工，建立指标体系，加强监测分析和督促检查，办好第七届数字中国建设峰会。大力发展数字经济，制定支持数字经济高质量发展的政策，协同推进数字产业化和产业数字化。提升数字化公共服务水平，开展国家数字乡村试点工作，落实好数字经济促进共同富裕各项任务。

重点任务4：促进数据科技创新发展。

围绕技术发展加快产业布局，形成数据科技与数据产业相互融合、相互促进的良性发展态势。

重点任务5：优化数据基础设施布局。

加快全国一体化算力网和数据流通利用基础设施建设，围绕区域、行业和跨境等重点应用场景，储备一批着眼当前、有利长远的数据基础设施类项目，做到适度超前，为未来深度应用提供前期基础，加快研究制定数据基础设施建设指引，发挥好政府投资的放大效应。

重点任务6：强化数据安全保障能力。

始终绷紧数据安全这根弦，加强对数据采集、储存、流通、使用的全过程安全管理，实现数据安全“可知、可视、可管、可控、可溯”。提升数据安全技术保障水平。

重点任务7：提升数据领域国际合作水平。

统筹做好数字经济领域国际合作，积极推进“小而美”的数字合作项目，提升数字经济对外合作的时效性，助力企业“走出去”。完善国际数字治理“中国方案”，深入研究国际数字治理规则体系，积极参与世贸组织电子商务规则谈判。

持续优化数据跨境流动规则，强化数据跨境流动相关的基础设施建设和互联互通，鼓励自贸区因地制宜形成本地区数据跨境流动负面清单。

重点任务8：发挥试点试验的引领作用。

鼓励有条件的地方先行先试，支持更多地方因地制宜加快发展，探索数据要素市场化配置改革的实现路径和方法，为政策制定提供经验。推广局部地区或特定领域的主要成果，以点带面推动发展。（记者严赋憬）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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