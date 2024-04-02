31省份和新疆生产建设兵团已完成数据机构组建
2024年04月02日19:20 | 来源：新华网
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新华社北京4月2日电（记者严赋憬）国家数据局局长刘烈宏表示，国家数据局组建以来各项工作实现良好开局，31省份和新疆生产建设兵团均完成机构组建，其中，独立设置机构的有26个，加挂牌子的有6个。
这是记者从4月1日至2日召开的全国数据工作会议上了解到的。
刘烈宏表示，各地数据工作机构职能进一步强化，大部分省份配套设立数据发展促进中心，组建数据集团。总体上看，上下联动、横向协同的数据工作体系基本形成。
对于数据基础设施建设，刘烈宏说，2023年底，8大枢纽节点数据中心机架总规模超过105万标准机架，平均上架率达到61.9%，较2022年提升3.9个百分点。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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