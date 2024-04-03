工业和信息化部副部长单忠德在近日于北京召开的2024赛迪论坛上表示，将加快推动制造业数字化转型和大规模设备更新，实施制造业技术改造升级工程，进一步带动产业转型升级，向高端化、智能化、绿色化发展。

推动工业设备更新，不仅意味着进一步拉动有效投资，也体现在推动产业提质升级。不久前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。

工业和信息化部提出，将围绕推进新型工业化，以大规模设备更新为抓手，实施制造业技术改造升级工程。此外，还将深入开展重大技术装备攻关工程，聚焦重点领域，围绕科研攻关、产业化和推广应用等三方面，突破一批标志性装备；加快实施产业基础再造工程，围绕制造业重点领域关键通用基础产品和技术，通过“揭榜挂帅”等方式汇聚各方资源，推动实施一批重大工程和重点项目。

据了解，2024赛迪论坛由中国电子信息产业发展研究院（赛迪研究院）、工业和信息化部新型工业化研究中心主办，论坛发布了《跨越陷阱：新型工业化的时代内涵与战略路径》《以数字化转型支撑赋能新型工业化进程的路径研究》等2023年赛迪研究院研究课题成果。（记者王悦阳、张辛欣）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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