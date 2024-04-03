工业和信息化部将加快推动大规模设备更新
2024年04月03日16:28 | 来源：新华社
小字号
工业和信息化部副部长单忠德在近日于北京召开的2024赛迪论坛上表示，将加快推动制造业数字化转型和大规模设备更新，实施制造业技术改造升级工程，进一步带动产业转型升级，向高端化、智能化、绿色化发展。
推动工业设备更新，不仅意味着进一步拉动有效投资，也体现在推动产业提质升级。不久前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。
工业和信息化部提出，将围绕推进新型工业化，以大规模设备更新为抓手，实施制造业技术改造升级工程。此外，还将深入开展重大技术装备攻关工程，聚焦重点领域，围绕科研攻关、产业化和推广应用等三方面，突破一批标志性装备；加快实施产业基础再造工程，围绕制造业重点领域关键通用基础产品和技术，通过“揭榜挂帅”等方式汇聚各方资源，推动实施一批重大工程和重点项目。
据了解，2024赛迪论坛由中国电子信息产业发展研究院（赛迪研究院）、工业和信息化部新型工业化研究中心主办，论坛发布了《跨越陷阱：新型工业化的时代内涵与战略路径》《以数字化转型支撑赋能新型工业化进程的路径研究》等2023年赛迪研究院研究课题成果。（记者王悦阳、张辛欣）
(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 稳、进、优：建设银行谈2023年财报
- 近日，建设银行发布2023年的业绩数据显示，实现归属于该行股东的净利润3326.53亿元，同比增长2.44%；不良贷款率1.37%，较上年下降0.01个百分点；资本充足率17.95%，一级资本充足率14.04%，核心一级资本充足率13.15%；境内公司类贷款13.23万亿元，较上年增加2.21万亿元，增幅20.01%；2023年分红超过了1000亿元…… “稳、进、优是过去一年业绩答卷的特点。”建设银行相关负责人表示，建设银行在去年应对复杂国内外环境时，通过尊重经营规律，坚持商业可持续，加强资产负债两端定价的精细化管理，加快培育中间业务发展新动能，保持了盈利表现和核心指标稳健。…
- 评论
- 关注