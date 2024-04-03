人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

新时代中国调研行之长三角篇｜向东是大海——长三角推进高水平对外开放观察

2024年04月03日17:12 | 来源：新华网
小字号

新华社杭州4月3日电 题：向东是大海——长三角推进高水平对外开放观察

新华社记者

以不到4%的国土面积，创造近四分之一的经济总量——长三角三省一市，是中国经济密度最高、协同分工精细、发展动力强劲的典型区域。

向东是大海。一体化发展战略推进以来，长三角放眼全球经济合作与竞争，在引进高质量外资、推动制度型开放、拓展更广阔市场等方面锐意进取，加快推进高水平对外开放。

引进高质量外资助力区域产业提质

3月29日召开的2024上海全球投资促进大会上，21个规模大、能级高、带动强的重点产业链及细分赛道代表性项目现场签约，总投资524亿元。

“上海拥有国际化的汽车产业链。”佛瑞亚集团亚洲区战略和业务发展副总裁李京诚说，中国经济向“新”求“质”，让企业切实感受到活力与韧性，此次签约项目是在上海临港新片区设立汽车内饰新工厂。

上海实际使用外资已连续4年超过200亿美元，2023年突破240亿美元，创历史新高。目前在上海，跨国公司地区总部和外资研发中心分别达到956家和561家。

支持外资研发中心加大研发投入，扩大高技术产业引资力度，引进超大外资项目……向开放要动力，长三角突出“引智”外资，加快提升区域产业实力竞争力。

3月21日，松下电子材料项目签约落户苏州高新区。这是松下集团在苏州投资设立的第5家企业，将引入新产线、打造生产基地，制造业界领先的电子新材料。

“企业将在苏州导入更多新技术、新产品。”松下机电株式会社常务朴木秀行表示，苏州高新区的营商环境、产业配套、创新资源，为企业发展提供了优渥环境。

荣盛石化股份有限公司与沙特阿美石油公司达成战略合作，零跑汽车获得斯泰兰蒂斯集团约15亿欧元股权投资，海盐核技术应用（同位素）产业园引进诺华核药项目……

浙江省深入实施“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”，围绕“415X”先进制造业产业集群及现代服务业领域，聚力招引标志性重大外资项目，打造高质量外资集聚地。2023年，浙江实际使用外资同比增长4.8%，其中制造业使用外资同比增长85.8%。

着力探索区域高水平制度型开放

在中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区，一艘满载电子商品的韩国籍货轮缓缓靠近码头。得益于连云港市推出的海事政务“不见面”审批，外籍船员无需现场移交适任证书等材料，就能在身份校验后快速通关作业。

连云港中哈国际物流有限公司总经理葛恒学介绍，突破原有一般贸易货物与保税转口货物不可同箱发运的限制，“保税+出口”混拼模式最大程度利用出口箱的“闲置空间”，平均每票为企业节省73%物流成本和15天以上的发运等待时间。

立足新亚欧陆海联运通道交汇点实际，连云港自贸片区大胆探索、先行先试，铁水联运“一单到底”、国际班列（过境）集装箱“船车直取”零等待、“综合查一次”改革等制度创新成果，助力江苏与全球经贸往来愈加顺畅。

依托芜湖港-洋山港“联动接卸”，节约外贸集装箱境内运输成本30%；深化实施“船边直提”“抵港直装”，单个集装箱留港时间由1-2天压缩到1小时内；打造“芜湖-洋山共舱暨单点挂靠航线”，舱位互为共享，用足码头资源……

近年来，长三角三省一市以制度创新为抓手，大力探索区域高水平制度型开放。

鼓励临时进境货物通过担保机制暂时免缴关税，推动“单一窗口”系统与国际间的深度对接，允许符合条件的电子仓单平台接入海外设施……

浙江省商务厅等9部门近日联合印发《关于推动浙江自贸试验区制度型开放若干意见》提出，构建与高水平制度型开放相衔接的制度体系和监管模式。

推动优势领域在开放中扩大优势

上海外高桥海通国际汽车码头热火朝天：这里每天有约3000辆汽车起航，漂洋过海销往全球100多个国家和地区。

将汽车产业确立为“首位产业”，集聚1200多家汽车零部件企业，一辆新能源汽车能在3小时车程内配齐所有零部件……2023年，安徽汽车出口714.6亿元，同比增长1.2倍。

汽车业，全球最大的工业产业之一。长三角，正在引领世界级的新能源汽车产业集群加速崛起。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树说，经过很长一段时间“厚积”，中国汽车出口到了“爆发”阶段，尤其在以上海为龙头的长三角，新能源汽车产业链逐步集聚、快速发展，新质生产力加快形成。

放眼更广阔的空间，长三角推动优势领域在开放中扩大优势，进一步提升竞争力、附加值、稳定性。

2023年7月，桐昆集团股份有限公司宣布启动泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目，总投资含增值税筹资额达到86.24亿美元。该项目向上游延伸产业链，化解不确定性，支撑企业构建国际化跨境供应链，带动国内优势产能的输出。

从专注制造产品、赚取加工利润，到审视自身在全球产业链中的角色，寻求不可替代性。越来越多的长三角企业有了这样的意识与行动：面向全球锤炼竞争力、布局未来，这既是形势所需，更是主动为之。（记者方问禹、刘巍巍、周蕊、吴慧珺）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
稳、进、优：建设银行谈2023年财报
　　近日，建设银行发布2023年的业绩数据显示，实现归属于该行股东的净利润3326.53亿元，同比增长2.44%；不良贷款率1.37%，较上年下降0.01个百分点；资本充足率17.95%，一级资本充足率14.04%，核心一级资本充足率13.15%；境内公司类贷款13.23万亿元，较上年增加2.21万亿元，增幅20.01%；2023年分红超过了1000亿元…… “稳、进、优是过去一年业绩答卷的特点。”建设银行相关负责人表示，建设银行在去年应对复杂国内外环境时，通过尊重经营规律，坚持商业可持续，加强资产负债两端定价的精细化管理，加快培育中间业务发展新动能，保持了盈利表现和核心指标稳健。…
我国新型工业化步伐加快 着力推动高端化、智能化、绿色化发展
　　人民网北京4月3日电 （记者许维娜）近期，我国持续推进新型工业化的好消息不断传出。国家统计局数据显示，今年前两月，全国规模以上工业企业利润同比增长10.2%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部