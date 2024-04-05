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“蒙科聚”聚出了高效转化

2024年04月05日08:47 | 来源：光明日报
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原标题：【这些提振经济的好做法】“蒙科聚”聚出了高效转化

【这些提振经济的好做法】

“签下这笔1000万元的合同，我们的科研成果终于顺利走向市场！”内蒙古工业大学化工学院教授张永锋欣喜地说。

“煤基固废低碳利用与高值材料制备技术”是张永峰团队研究了几年的成果，它能把煤基固体废料变废为宝，是一项重要技术突破，也是内蒙古工业大学历史上首个千万元级转化成果。

高校是科技创新的策源地，也是科研成果转化的主力军。然而，推动高校科研成果转化却并非易事。那么，内蒙古工业大学这项成果是如何实现高值转化的？

张永锋说：“这还要得益于‘蒙科聚’创新驱动平台的推动！”

“‘蒙科聚’是内蒙古2023年1月启动建设的创新驱动平台，相当于一个‘科技红娘’，帮科研院所和企业牵线搭桥。”呼和浩特市科技局局长李孔燕告诉记者。

抓住“蒙科聚”创新驱动平台建设的机会，张永锋把科研成果注入平台，借助在呼和浩特举办的协同创新路演，迅速与内蒙古久泰新材料有限公司达成合作意向。

“内蒙古现代煤化工产业发展中，如何解决煤基固体废物‘一堆了之’的问题，技术是突破口，张永峰团队的研究成果解决了这一问题。”久泰集团负责人说，成果转化后，预计年销售收入可达1.29亿元。

（本报记者 高平 王潇）

(责编：罗知之、陈键)
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