人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

废品率锐减为什么？

2024年04月05日08:47 | 来源：光明日报
小字号

原标题：【天南地北春潮涌 】废品率锐减为什么？

【天南地北春潮涌 】

“这是第三车了！”湖北十堰，凸凹模具科技股份有限公司董事长唐子卫擦了把汗，继续指挥工人紧急装运，“先到陕西西安，再通过中欧班列发往国外。”

这批被运送的板材可不简单！一张张平整的金属板，经过冲压机的瞬间力量，立即变成凹凸有致的汽车发动机器件。“别看如此丝滑，一开始，废品率高达10%。”说起创新的艰难，唐子卫唇齿间似乎还残留着苦涩的味道。

“现在？废品率连万分之一都不到，就连外国客户要求的十万分之一也达到了。废品率锐减，你们猜为什么？”唐子卫话锋一转，卖起关子。

“院士助力，是我们的秘诀！”他迫不及待展示起手机里的通话记录，“你看，联系密切着呢。顾院士实时在线，一个电话就能解决问题。他一有时间，还会来车间厂房手把手技术指导！”

唐子卫口中的顾院士，正是中国工程院院士顾国彪。在他的指导下，企业掌握了冷却介质技术，一下子增加了材料的延展性和安全性，产品当然受市场欢迎。就拿改良后的发动机油底壳冲压件来说，仅在去年，单品销售额就达2000多万元。

“不止顾院士，车辆工程专家钟志华院士也在我们企业建立了院士工作站，还有不少来自北京的专家提供帮助……”唐子卫掰着指头数。

技术如何突破、工艺怎样完善、图纸怎么修改……这些都是平日里企业挠头的难题。如今，有了专家助力，唐子卫的企业在去年实现产值和销售“双过亿”，不到10年就增长20多倍。

“这些年，北京市先后组织院士98人次、专家279人次，为十堰464家企事业单位解决技术难题789个，帮助培训‘高精尖’人才4125人次。”十堰市委组织部副部长汤宏说。

（本报记者 王建宏 张锐）

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
点“绿”成金 低碳转型绘就能源高质量发展新图景
　　能源是经济社会发展的基础和动力源泉，发展新能源是实现未来可持续发展的必然趋势。近期，我国新能源领域陆续迎来多项新规变化。…
全国多地完善质量基础设施服务 为企业发展“添油加力”
　　人民网北京4月4日电 （记者许维娜）质量基础设施是促进产业发展、科技创新、国际贸易和实现可持续发展的重要技术基础，被称为基础之基础。当前，为促进现代化产业体系建设，多地聚焦中小企业质量提升，搭建质量基础设施“一站式”服务平台，用心用情用力解决企业的困难事、烦心事。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部