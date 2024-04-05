原标题：【天南地北春潮涌 】废品率锐减为什么？

【天南地北春潮涌 】

“这是第三车了！”湖北十堰，凸凹模具科技股份有限公司董事长唐子卫擦了把汗，继续指挥工人紧急装运，“先到陕西西安，再通过中欧班列发往国外。”

这批被运送的板材可不简单！一张张平整的金属板，经过冲压机的瞬间力量，立即变成凹凸有致的汽车发动机器件。“别看如此丝滑，一开始，废品率高达10%。”说起创新的艰难，唐子卫唇齿间似乎还残留着苦涩的味道。

“现在？废品率连万分之一都不到，就连外国客户要求的十万分之一也达到了。废品率锐减，你们猜为什么？”唐子卫话锋一转，卖起关子。

“院士助力，是我们的秘诀！”他迫不及待展示起手机里的通话记录，“你看，联系密切着呢。顾院士实时在线，一个电话就能解决问题。他一有时间，还会来车间厂房手把手技术指导！”

唐子卫口中的顾院士，正是中国工程院院士顾国彪。在他的指导下，企业掌握了冷却介质技术，一下子增加了材料的延展性和安全性，产品当然受市场欢迎。就拿改良后的发动机油底壳冲压件来说，仅在去年，单品销售额就达2000多万元。

“不止顾院士，车辆工程专家钟志华院士也在我们企业建立了院士工作站，还有不少来自北京的专家提供帮助……”唐子卫掰着指头数。

技术如何突破、工艺怎样完善、图纸怎么修改……这些都是平日里企业挠头的难题。如今，有了专家助力，唐子卫的企业在去年实现产值和销售“双过亿”，不到10年就增长20多倍。

“这些年，北京市先后组织院士98人次、专家279人次，为十堰464家企事业单位解决技术难题789个，帮助培训‘高精尖’人才4125人次。”十堰市委组织部副部长汤宏说。

（本报记者 王建宏 张锐）

(责编：罗知之、陈键)

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