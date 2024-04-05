原标题：清明假期首日全国道路交通总体平稳有序

新华社北京4月4日电（记者任沁沁、刘硕）4月4日是清明节，也是清明假期首日。记者从公安部交管局获悉，截至4日15时，全国假期道路交通安全形势总体平稳，未接报重大道路交通事故和长时间、长距离交通缓行。

假期首日，祭扫出行与近郊游、短途游交织叠加，主要高速公路、国省道交通流量上升，部分地区城市进出城、景区墓区周边道路交通流量相对集中。全国公安交管部门出动警力18.5万人次，警车7.7万辆次，紧盯城市连接线、高速公路收费站和墓区景区周边，及时采取疏导管控措施。积极组织开展春季公路交通安全专项整治行动，在高速公路、国省道、农村公路严查“两客一危一货”、6座以上小客车等重点车辆，严打农村“双违”“三超一疲劳”，以及无证驾驶等公路易肇事致祸违法行为。

5日是清明假期第二天。公安部交管局提醒广大驾乘人员，假期出行，安全第一。请及时掌握路况、天气情况，合理安排出行时间和路线；坚决杜绝超速、超员、酒后驾驶，切勿强过漫水路面，自觉全程系好安全带；高速公路上发生事故或车辆故障，牢记“九字诀”：车靠边，人撤离，即报警。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经