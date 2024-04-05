原标题：黑龙江：攒足“马力”备春耕

春回大地，万物复苏，休耕一个冬季的黑土地迸发出生机活力。全国产粮大省黑龙江备春耕工作有序进行。育秧棚内，成袋的水稻芽种被起重机吊起，整齐地码放进智能催芽箱；运输农耕物资的车辆往来穿梭，装卸工人不停奔忙。

筛土、摆盘、覆土……走进黑龙江省佳木斯市汤原县吉祥乡保祥村的田间地头，村民荆维凯正抓住天气回暖有利时机，准备水稻育苗土和平整水稻苗床作业，确保适时播种插秧。

“去年我拿出30亩土地加入合作社种植黑米和粘水稻，每亩地比种植一般水稻多挣100多块钱。今年打算扩种60亩，加上土地周围建设引汤水利工程，由地下水灌溉改为地表水灌溉，争取每亩产量能达1100多斤，每亩增收200元。”荆维凯信心满满。

近日，吉祥乡乡村振兴发展服务中心工作人员深入村屯，面对面向示范区农户讲解大垄密植、测土配方施肥技术。“这个技术既抗倒伏，又能增产。今年我要拿出1000亩地做新品种、新技术、新机具的三新示范区。”华丰村村民宋学铭听完技术讲解后跃跃欲试。

“清明忙种麦，谷雨种大田，杏树开花种庄稼。”早先，农民种地遵循这样的节令，但富锦市东北水田现代农机合作社理事长刘春发现，现在可以根据气象数据，在地表达到合适温度时播种，通过抢前抓早提高粮食产量，预防干旱、低温等气候异常变化给粮食生产带来的危害。

富锦市地处三江平原腹地，粮食产量连续八年位居黑龙江省第一。近年来，富锦市在农业生产中越来越强调科技应用，大力发展智慧农业。以气象观测为例，富锦市万亩高标准水田示范园内，建有东北地区唯一的寒地水稻生态系统野外气象站。“气象和农业部门对实验数据进行研究分析后，会给广大农户提供更加精准的指导意见。”刘春说。

提升作物单产，需要良种、良法、良技、良机的配套，北大荒集团在今年的备春耕生产中，针对往年春播生产中农技、农机应用发现的问题，进行改良、试验、创新。

在北大荒集团北安分公司长水河农场，新改装的大豆根瘤菌喷淋设备已经在北安分公司的600余套播种机械上安装完毕，与长水河农场共建的北安市二井镇也将在今年的春播中使用上这套设备。“以前，我们都是在播种前对大豆种子进行根瘤菌剂拌种作业。现在只需将设备安装在播种机上，就能一边播种一边喷施，省时又省力。”二井镇自和村党总支书记闫忠杰对新设备赞不绝口。

今年，长水河农场有限公司的技术人员针对之前喷淋系统喷洒不匀、易堵塞等问题进行了改进，分别对喷头和过滤装置进行了优化升级。“不仅喷药更加精准，还方便拆卸。喷头堵塞后在地里就能迅速更换，不会影响作业效率。”长水河农场有限公司农业发展部副总经理韩鹏说。

在北大荒集团北安分公司赵光农场，随着设备的更新，不仅制种速度提升了，种子质量也更加优良。“这套生产线自动化程度能达98%左右，种子净度达99.6%左右。”北大荒垦丰种业赵光有限公司加工中心主任张春宇指着今年一月投入使用的大豆种子加工设备介绍，净度的提升不仅能节约种子用量，还能提高出苗率和保苗株数，为提高单产打下基础。

粮食的高产，离不开沃土的滋养。为有效保护“耕地中的大熊猫”，黑龙江绥化各县市积极推进高标准农田建设和侵蚀沟综合治理。

“眼前这条深沟，原先是一条小水沟经年累月被雨水冲刷演变而成的侵蚀沟，一到下雨天，沟旁的土就被雨水卷走，沟也越冲越深。”在绥化市明水县树人乡对面城村的一处田地间，村党支部书记王士铁俯身指给记者看。

明水县位于绥化市西北部，处于丘陵地带，坡耕地多。明水县水务局水保站负责人吕春梅介绍，侵蚀沟损坏耕地，严重时可造成水土大量流失。近年来，明水县通过沟头防护、道路护坡、格宾石笼、柳编跌水等方式，有效遏制侵蚀沟进一步恶化，使农业耕地得以恢复，持续提升粮食综合产能。

农机具检修保养有条不紊地开展。在绥棱县农机大市场，大马力机车、播种机等各类大型春播用农机具整齐摆放，不少种植专业合作社理事长和种粮大户赶来选购新农机。一旁空地上，技术人员正娴熟地指导机车户为休整数月的机械进行体检，大到机车车轮、发动机，小到传送带、螺丝钉，技术人员逐一排查，确保通过提早调试运行，做到机械故障早处理，为下一步春耕生产攒足“马力”。

抢抓农时备春耕，多措并举促推进。据黑龙江省农业农村厅农情调度显示，截至3月28日，全省种子、化肥下摆过八成，农药下摆过五成，全省已检修农机具280.57万台（套），占计划的98.6%。四月春光里，辛劳的农人们正在黑土地上孕育着新的希望。

（本报记者 张士英）

(责编：罗知之、陈键)

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